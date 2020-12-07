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Як працюватиме транспорт при локдауні: у Кабміні перерахували обмеження

Понеділок 07 грудня 2020 13:51
Як працюватиме транспорт при локдауні: у Кабміні перерахували обмеження
Як працюватиме транспорт при локдауні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Транспорт під час ймовірного локдауну в січні 2021 року буде працювати, але зі значними обмеженнями.

Олег Немчинов, міністр Кабінету міністрів, розповів, що в громадському транспорті можна буде їздити тільки на сидячих місцях. Про це повідомляє Уніан з посиланням на Україну 24.

А ось кордони країни на локдаун закривати не будуть, і обмеження на міжнародне сполучення запроваджувати не планують. Міністр зазначив, що в'їзд і виїзд громадян України залишиться відкритим.

Чиновник каже, що попри ігнорування багатьма людьми масочного режиму, обмежити пасажирські перевезення значніше вони не можуть.

"Від того, що відбуваються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. У цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитися пропозиції, які ми озвучили... То мова йде про фактичне користування транспортом з ще більшими обмеженнями - з використанням виключно сидячих місць", - розповів міністр.

Він нагадав, що на самому початку карантину величезною проблемою був проїзд медиків та інших працівників важливих для забезпечення протиепідемічних заходів.

"Епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне і міжобласне сполучення", - підкреслив Немчинов.

Зазначимо, що Денис Шмигаль підтвердив - локдаун швидше за все введуть з перших чисел січня. Ми писали, що хочуть обмежити, і коли оголосять про рішення.

Раніше лікар-інфекціоніст також пояснив, чому жорсткий карантин в Україні неминучий.

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