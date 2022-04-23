Як працюватиме Ощадбанк на свято Великодня: чи можна отримати там пенсію

Ощадбанк на Великодні свята працюватиме у звичайному режимі, без додаткових вихідних.

Про це повідомляється на сайті фінансової установи.

Як працюватиме Ощадбанк на Великдень?

23 квітня (субота) банк працює в звичайному режимі. У цей день клієнти зможуть отримати банківські послуги в 430 відділеннях.

24 квітня святкується Великдень і в банку буде вихідний.

25 квітня (понеділок), буде повноцінним робочим днем як для банку, так і всієї банківської системи.

Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу або неділю на час дії воєнного стану.

Банк нагадав, що до послуг клієнтів сьогодні 2338 працюючих банкоматів і 2318 терміналів самообслуговування.

Цілодобово без вихідних доступні онлайн-послуги та продукти Ощадбанку в дистанційних каналах обслуговування - додатках "Ощад 24/7" і "Мобільний Ощад". Через них можна перерахувати кошти на допомогу Збройним Силам України.

Актуальний перелік працюючих відділень Банку ви можете подивитися за посиланням.