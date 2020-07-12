Буде все до снаги: гороскоп на сьогодні для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 12 липня (колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки зодіакального кола, яким 12 липня дуже пощастить

Неділя, 12 липня, обіцяє удачу і натхнення більшості знакам Зодіаку. Дата може принести цікаві зустрічі та масу позитивних подій, однак важливо контролювати емоції та в деяких випадках проявляти додаткову обережність.

Астрологи дали поради та підказали, кому варто бути пильнішими, а кому можна сміливо планувати важливі справи. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен. 12 липня для вас стане спокійним і розміреним днем, в який без труднощів та відволікаючих факторів можна легко завершити розпочаті справи, а також зайнятися плануванням і приступити до реалізації нових. Можна сміливо відправитися за покупками або влаштувати для себе особисте свято, побалувати чимось приємним.

Телець. Представники цього знаку Зодіаку зможуть відчути приплив енергії та впевненості у власних силах, ніби вам все до снаги, а також непохитність перед будь-якими негараздами. Вплив планет спонукає до діяльності, тому плануйте на неділю якомога більше різних справ, навіть дуже складних. Астрологи також зазначають, що дата вдала для укладання довгострокових угод і важливих договорів.

Близнюки. Вас у неділю може переслідувати почуття уразливості, можна піддатися негативному впливу, тому слід проявляти обережність. Також це стосується і нових знайомств. Астрологи рекомендують уникати конфліктних ситуацій та не з'ясовувати стосунки, інакше це може призвести до тривалих сварок.

Рак. 12 липня стане вдалим днем, коли можна проявляти активність, бути сміливішими та відповідальнішими, що дозволить у підсумку домогтися бажаного результату. Вихідний краще провести у веселому і позитивному настрої, щоб завести нові корисні знайомства та вигідні контакти. Не варто також забувати про близьких - вечір приділіть коханій людині.

Лев. Для вас дата стане щасливою та вдалою, коли у вихідний можна легко і з відмінним результатом завершити будь-яку справу, за яку б не взялися. Поділіться бадьорим настроєм з рідними і близькими людьми, на підтримку яких ви завжди можете розраховувати в будь-якій ситуації.

Діва. Вихідний день стане по справжньому робочим, коли можна повністю присвятити себе справам і навіть займатися плануванням нових ділових зустрічей та переговорів - дата дуже вдала для такої діяльності й обіцяє хороші результати в майбутньому. При цьому астрологи звертають увагу, що уразливість може вивести вас на емоції, тому краще відкладіть романтичне побачення на інший день.

Терези. 12 липня не буде особливо позитивним для роботи з новими проектами та ділових переговорів - краще сьогодні не планувати нічого серйозного, проте займатися рутинними справами, які можна виконувати "на автоматі". Уникайте суперечливих тем у спілкуванні, щоб не навантажити психіку ще більше, та й нерви не псувати.

Скорпіон. Сьогодні ви можете отримати шанс поліпшити своє життя. У чому саме він буде проявлятися, сказати складно, тому краще бути в повній бойовій готовності, щоб його не проґавити. Вечір проведіть у приємній обстановці з коханою людиною.

Стрілець. Жодних важливих зустрічей на сьогодні краще не планувати - займіться тим, що вам подобається. Уникайте з'ясування стосунків, сварок і конфліктів. Вечір краще проведіть в приємній компанії.

Козоріг. 12 липня вам точно не вийде докопатися до істини та реально оцінити всі ризики ситуації. Тому краще уникати подібних ситуацій. Якщо надійдуть нові пропозиції по роботі - постарайтеся взяти трохи часу на те, щоб все обдумати та перевірити інформацію.

Водолій. Добрий день для завершення вже розпочатих справ. А коли все готово, можете сміливо братися за реалізацію нових ідей. Сміливо займайтеся самонавчанням і підвищенням професійних навичок - все даватиметься вам сьогодні легко. Не бійтеся просити про допомогу у компетентних і кваліфікованих людей.

Риби. Сьогодні вас чекає дуже душевний день, коли можна глибоко "копатися" в собі, відновлювати зв'язок з навколишнім світом і з собою. Не займайтеся зайвою самокритикою та приділіть увагу тому, що робить вас щасливими і доставляє задоволення. Спілкуйтеся з людьми, які вам приємні та заряджають позитивом.

Раніше в гороскопі для жінок з 13 по 19 липня розповідалося, кому середина літа принесе сили та натхнення.

Нагадаємо також, що перед цим астрологи назвали головних щасливчиків липня.