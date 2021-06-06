Буде один потужний удар: на Землю обрушиться сильна магнітна буря
У червні 2021 очікується невелика кількість магнітних бур, удар буде один, але досить потужний. Хто може постраждати від впливу геомагнітних хвилювань, як від цього вберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.
Дату магнітної бурі назвали у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.
Що таке магнітна буря, небезпечні дати
За даними вчених, магнітна буря "червоного" рівня G1 трапиться в середині місяця - в середу, 16 червня. Далі, до самого кінця першого місяця літа магнітних бур вже не буде.
Скрін: дати магнітних бур (tesis.lebedev)
Магнітною (геомагнітною) бурею астрофізики називають один з видів геомагнітної активності. Бурі відбуваються в разі надходження в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру. При їх взаємодії з магнітосферою планети і трапляється магнітна буря.
Вчені кажуть, що геомагнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль.
Для кого магнітні бурі можуть бути небезпечними
В першу чергу від таких ударів страждають метеочутливі люди, літні, люди з хронічними хворобами - особливо "сердечники", гіпертоніки, гіпотоніки.
У ці періоди може стрибати тиск, порушуватися ритм серця, старі рани починають нити. Крім того, можуть бути проблеми зі сном, перепади настрою і так далі.
Лікарі кажуть, що в період сильних магнітних бур голова може боліти навіть у здорових людей. Може виникати безпричинна втома, дратівливість і навіть занепад сил.
Як уберегти організм від впливу магнітної бурі
Експерти радять уникати в ці дні перенапруги, як фізичної, так і емоційної.
Корисні прогулянки на свіжому повітрі - в лісі, біля річки, помірна фізична активність. Уникайте стресів, вранці прийміть контрастний душ, а ввечері - теплу ванну.
При хронічних проблемах зі здоров'ям, тримайте поруч необхідні ліки і номер телефону вашого сімейного лікаря.
Відмовтеся від вживання алкоголю, шкідливої важкої їжі, куріння, а також різних, що збуджують нервову систему, напоїв - кави, чаю, енергетиків.
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