Буде один потужний удар: на Землю обрушиться сильна магнітна буря

У червні 2021 очікується невелика кількість магнітних бур, удар буде один, але досить потужний. Хто може постраждати від впливу геомагнітних хвилювань, як від цього вберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що таке магнітна буря, небезпечні дати

За даними вчених, магнітна буря "червоного" рівня G1 трапиться в середині місяця - в середу, 16 червня. Далі, до самого кінця першого місяця літа магнітних бур вже не буде.

Скрін: дати магнітних бур (tesis.lebedev)

Магнітною (геомагнітною) бурею астрофізики називають один з видів геомагнітної активності. Бурі відбуваються в разі надходження в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру. При їх взаємодії з магнітосферою планети і трапляється магнітна буря.

Вчені кажуть, що геомагнітна буря може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль.

Для кого магнітні бурі можуть бути небезпечними

В першу чергу від таких ударів страждають метеочутливі люди, літні, люди з хронічними хворобами - особливо "сердечники", гіпертоніки, гіпотоніки.

У ці періоди може стрибати тиск, порушуватися ритм серця, старі рани починають нити. Крім того, можуть бути проблеми зі сном, перепади настрою і так далі.

Лікарі кажуть, що в період сильних магнітних бур голова може боліти навіть у здорових людей. Може виникати безпричинна втома, дратівливість і навіть занепад сил.

Як уберегти організм від впливу магнітної бурі

Експерти радять уникати в ці дні перенапруги, як фізичної, так і емоційної.

Корисні прогулянки на свіжому повітрі - в лісі, біля річки, помірна фізична активність. Уникайте стресів, вранці прийміть контрастний душ, а ввечері - теплу ванну.

При хронічних проблемах зі здоров'ям, тримайте поруч необхідні ліки і номер телефону вашого сімейного лікаря.

Відмовтеся від вживання алкоголю, шкідливої важкої їжі, куріння, а також різних, що збуджують нервову систему, напоїв - кави, чаю, енергетиків.