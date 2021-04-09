Буде один потужний удар: Землю накриє сильною магнітною бурею

За даними вчених, магнітна буря "червоного" рівня G1 відбудеться в п'ятницю, 16 квітня. На наступний день - також метеоколивання, але вже слабкі.

Скріншот: Дати магнітних бур

Під магнітною, або (геомагнітною бурею), вчені мають на увазі один з видів геомагнітної активності. Таке явище трапляється при входженні в околиці планети обурених потоків сонячного вітру, які починають взаємодіяти з магнітосферою Землі.

Магнітна буря буває різною за тривалістю - від декількох годин до декількох днів.

Кому потрібно поберегтися в дні магнітної бурі

Коли землі досягають потоки сонячного вітру, в першу чергу страждають метеочутливі люди, похилого віку, ті, у кого є серцево-судинні проблеми, гіпертоніки, гіпотоніки, люди з хронічними недугами. Може скакати тиск, серцевий ритм давати збій, нити старі травми.

При цьому, як кажуть лікарі, нездоровиться може навіть тим, хто вважає своє здоров'я міцним. В небезпечні дні може раптово розболітися голова, ви будете відчувати втому, дратівливість і навіть занепад сил.

Уберегтися від впливу геомагнітної бурі можна

Головне, про що потрібно пам'ятати в ці дні: ніякого перевтоми і важкої праці - як фізичної, так і емоційної.

Прогуляйтеся по свіжому повітрю, сходіть в ліс, до річки. Зробіть вранці легку розминку, а увечері прийміть теплу розслаблюючу ванну (не більше 15 хвилин).

Звичайно ж слід уникати стресів, конфліктів, не вплутуватися у сварки і побільше відпочивати.

Якщо у вас є хронічні проблеми зі здоров'ям, тримайте необхідні вам ліки неподалік.

Відмовтеся від алкоголю, куріння, кави та інших збудливих напоїв, а також не перевантажуйте організм шкідливою їжею.