Що буде з курсом долара до кінця року: прогноз експертів

Жителям України не варто сильно переживати через курс долара, оскільки, якщо в країні не буде форс-мажорних обставин, то коливання курсу будуть незначними. Про це розповіли експерти фінансового ринку.

Фахівець інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що при нормальній ситуації в країні курс гривні на кінець 2019 року буде становити 27,5 гривень за долар.

Експерт також не виключає, що курс долара може бути ще нижче, якщо тенденція щодо його зниження, що спостерігається в останні дні, продовжитися.

Курс долара в Україні (фото: НБУ)

У свою чергу, аналітик групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що до кінця року курс долара буде на рівні 26-27 гривень за долар.

При цьому у нього також є й оптимістичний прогноз, за яким вартість одного долара може становити 24-25,5 гривні.

За словами аналітика Альпарі Максима Пархоменка, курс долара може досягти 24 гривень за долар. Це пов'язано з припливом коштів для придбання облігацій внутрішньої державної позики України.

Також він зазначив, що на продовження зміцнення гривні може вплинути декілька факторів, включаючи збільшення попиту на газ через сильні холоди, і невдалі переговори з МВФ.