Що буде, якщо їсти гірчицю кожен день: ви здивуєтеся, що з вами трапиться

Гірчиця знижує рівень холестерину

Компанія Tracklements спільно з вченими з Університету Кардіффа провела дослідження, в результаті якого з'ясувалося, що вживання 10 грамів гірчиці із зерен (це приблизно чайна ложка) знижує холестерин в крові.

Всього за три місяці у 86% випробовуваних учасників стало спостерігатися істотне зниження рівня холестерину. У 64% учасників знизився рівень холестерину, в середньому на 10%.

"Це вказує на багатообіцяючу тенденцію до зниження рівня холестерину у людей з високим ризиком розвитку серцевих захворювань, інсультів і судинної деменції", - повідомляють вчені.

Результати експерименту передадуть на розгляд Європейської федерації харчової науки і технологій (European Federation of Food Science and Technology).

Зернова гірчиця дуже корисна (фото: tajagroproducts.com)

Чим ще корисна гірчиця

Також зернова гірчиця дуже корисна діабетикам і людям, які знаходяться в переддіабетичному стані. Якщо їсти її кожен день, вона допоможе нормалізувати рівень глюкози в крові.

У дослідженні рекомендують вживати її в якості добавки до їжі, приправи під час приготування страв або як заправку.

Для довідки

Насіння гірчиці є багатим джерелом мінералів, таких як кальцій, магній, фосфор і калій. Крім того, вони містять фолієву кислоту і вітамін А. листя гірчиці є джерелом необхідних мінералів, включаючи калій, кальцій, фосфор, магнію, а також клітковини і вітамінів А, К і С.