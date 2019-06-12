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Буде ще спекотніше: синоптики дали лякаючий прогноз погоди (фото)

STYLERЖиття    12.06.2019 - 06:45
Буде ще спекотніше: синоптики дали лякаючий прогноз погоди (фото)
Погода в Україні 12 червня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у середу принесе аномальну спеку

Погода в Україні у середу, 12 червня, принесе ще сильнішу спеку. Практично по всій країні буде безхмарно і задушливо. Тим не менш, в деяких областях можливі дощі та грози. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла, коли в Україні нарешті знизиться температура повітря.

Так, сьогодні незначні опади з грозами можливі на Заході країни, крім Волинської, Рівненської та Тернопільської областей. Температура повітря в регіоні складе від +29 до +32 градусів.

Буде ще спекотніше: синоптики дали лякаючий прогноз погоди (фото)

Погода в Україні 12 червня (фото: УНІАН)

На решті території України сухо, жарко і безхмарно. Повітря нагріється до значень +30... +34 градуси. Найспекотніше на Півдні та Сході - від +32 до +34.

У Києві сьогодні також сухо, жарко і задушливо - повітря прогріється до значень +31... +33 градуси.

Буде ще спекотніше: синоптики дали лякаючий прогноз погоди (фото)

Погода в Україні 12 червня (фото: meteo.gov.ua)

До слова, через погодні примхи на вихідних постраждали деякі райони Києва. Сильна злива в неділю, 9 червня, підтопила підземні переходи на житловому масиві Позняки Дарницького району.

Нагадаємо, в Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище в Олешківському районі.

Також ми писали, що в мережі показали небувалу повінь у Тернопільській області. Вируючі потоки води зносили все на своєму шляху.

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