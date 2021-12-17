Буде подвійний удар: наприкінці грудня накриє магнітна буря "червоного" рівня

Дата грудневої магнітної бурі

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, магнітна буря "червоного" рівня G1 очікується 27 і 28 грудня. 29-го числа магнітосфера буде залишатися збудженою.

Скрін: магнітні бурі в грудні 2021 (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря

Магнітна, або геомагнітна буря - порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує нашу планету.

Таке явище може тривати від декількох годин до декількох днів поспіль, викликаючи збої в роботі техніки і впливаючи на самопочуття деяких людей.

Кому небезпечні геомагнітні бурі

Найбільш страждають в дні магнітних людей метеозалежні люди (які реагують на зміни погоди, зміни атмосферного тиску), літні люди, ті, у кого є серцево-судинні хвороби, різні хронічні недуги, психічно нестабільні люди.

У небезпечні дні може боліти голова, виникати мігрені, нити старі травми, "стрибати" тиск, порушуватися серцевий ритм. Також може долати почуття безпричинної втоми, апатії, порушення сну (безсоння, сонливість).

Ось кілька порад, як уникнути проблем в дні магнітних бур: