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Буде з Дональдом змагатися: мережа відреагувала на Twitter-аккаунт Зеленського

STYLERЖиття    07.05.2019 - 21:22
Буде з Дональдом змагатися: мережа відреагувала на Twitter-аккаунт Зеленського
Зеленський завів офіційний аккаунт в Twitter (колаж РБК-Україна)

Зеленський представив офіційний Twitter-акаунт

Зеленський показав свій Twitter-аккаунт. Новообраний президент України закликав усіх охочих підписатися на нього в популярній соцмережі. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в Facebook.

"Привіт, Україно! Привіт, Світ! Це - мій офіційний твіттер", - написав свій перший твіт Зеленський.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Ну і правильно. Чим більше часу він проводить в соцмережах, тим менше часу для заподіяння критичного збитку;
  • Кінець Трампу;
  • Не користувався Твіттером, тепер буду!
  • Фейсбуку вистачає, читати не перечитати! А може ще № пейджера?

Буде з Дональдом змагатися: мережа відреагувала на Twitter-аккаунт Зеленського

Скріншот з Facebook

  • Вступивши офіційно па посаду після інавгурації з оптимізмом скажіть: "Все буде добре". І тоді дійсно буде все добре!
  • Нехай Бог благословить вас змінити Україну на краще!
  • Володимир! Тобі добре попрацювати! Для чого Ваша команда придумала Декларування всіх громадян України?
  • Ви все одно не відповідаєте;Буде з Дональдом змагатися: мережа відреагувала на Twitter-аккаунт Зеленського

Буде з Дональдом змагатися: мережа відреагувала на Twitter-аккаунт ЗеленськогоСкріншот з Facebook

  • Будьласка, заради всього святого, забороніть обіг готівкових грошей! Всі операції тільки через банківську систему. Залиште два податки, як просить Балашов. Можна залишити три податки. Всі чиновники, які будуть витрачати більше зарплати на потреби повинні бути звільнені і занесені в особливий список для легалізації своїх грошей з кожної грн податок одноразово.
  • Володимир Олександрович, нехай в нашій країні настане гідне життя для кожного.
  • Вже читаємо. До речі твіти Трампа впливають на ціноутворення нафти на біржах;
  • А доступне житло для українців буде?
  • Будемо розвивати Україну з вами разом;
  • А жарти там будуть?
  • Порошенко мене заблокував на наступний день. Сподіваюся тут не так. Успіхів;
  • Буде куди писати матюки і прокльони якщо що! Ось він приклад відкритості і послідовності! Спасибі Зе! Президент;
  • На Фейсі якось зручніше, але приєднаємося;
  • Буде з Дональдом змагатися.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів зустріч з єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоханнесом Ханом.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією в Шереметьєво.

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