Що буде з доларом у серпні: експерти дали несподіваний прогноз

Доллар у серпні 2019 почне рости в ціні вже з середини місяця, а різкий обвал курсу долара залишився позаду. Такі прогнози роблять експерти, передає видання "Сьогодні".

На думку експертів, у серпні долар традиційно почне зростати в ціні, що пов'язано з "графіком" сезонних коливань. Неприємна новина полягає в тому, що стабільне зростання курсу долара навряд чи почнеться з перших чисел серпня.

Аналітик Андрій Шевчішин повідомив, що тренд зміниться приблизно з середини серпня. А директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко підтвердив слова свого колеги.

Що буде з доларом в серпні - експерти дали прогноз (фото: Юлія Березовська/прес-офіс НБУ)

"Як правило, в серпні починається девальвація. І вона почнеться з другої половини серпня. Тому що бізнес, імпортери, як правило, починають скуповувати валюту ближче до осені", - сказав Олександр Охріменко.

Важливо відзначити, що різких стрибків курсу експерти не прогнозують. За словами аналітиків, найближчим часом долар може вирости до 26 грн, а восени - до 27-28 грн.

Раніше ми писали, що офіційний курс долара також наближається до психологічної позначки.

Нагадаємо, що курс долара на міжбанку впав нижче 25 гривень.