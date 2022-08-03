Що буде, якщо додати аспірин на рослини? Хитрість досвідчених садівників

Рослини - живі істоти, які також можуть страждати від стресу, зміни клімату та неправильного догляду. Все залежить від того, як ви їх утримуєте і в яких умовах вони ростуть. Чи достатньо вони отримують світла або, навпаки, чи не занадто виставлені на сонці?

Таблетки аспірину можуть дуже добре вплинути на кімнатні рослини, пише Sante.

Існує безліч ситуацій, які можуть викликати стрес у ваших рослин, в тому числі при обрізанні, коли вони стикаються з екстремальними температурами або навіть коли ваш вихованець приходить погуляти по них або погризти їх листя.

Потім, щоб захистити себе, вони виробляють саліцилову кислоту, активну і потужну речовину, яку зазвичай називають "аспірином". Це препарат, який ми часто використовуємо для полегшення болю, мігрені, лихоманки і всіляких запалень.

Однак рослини природним чином виділяють його іноді в недостатніх кількостях. Таким чином ми самі можемо "заспокоїти їх". Аспірин не тільки зніме з них стрес, але і захистить їх від мікроорганізмів, численних шкідників і, таким чином, зробить їх більш стійкими до всіх видів хвороб.

Як зміцнювати рослини аспірином

Рекомендується розчиняти одну таблетку аспірину на кожен літр води, яку ви використовуєте для поливу рослин. До цього вам потрібно подрібнити таблетку.

Аспірин діє як відмінний засіб для вкорінення: коли ви збираєтеся пересаджувати квіти або будь-яку рослину, ви можете допомогти їм розвинути більш сильні, міцні і стійкі коріння.

Для цього просто обприскати коріння сумішшю аспірину і води, перш ніж пересаджувати їх в більший горщик або прямо в саду. Зверніть увагу, що трансплантація часто є джерелом стресу: аспірин зміцнить їх захисні сили і підвищить їх імунну систему.

Аспірин також відіграє важливу роль у поліпшенні проростання насіння. Низька доза аспірину (1 таблетка на 5 літрів води) буде дуже сприятлива для їх росту.