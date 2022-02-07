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Буде чотири удари поспіль: Землю накриє магнітними бурями "червоного" рівня

Автор: Світлана Мащенко

Магнітні бурі в лютому 2022 будуть досить потужними, і почнуть накривати Землю вже з другої декади місяця. Експерти кажуть, що нас чекає чотири дні з бурями "червоного" рівня.

Коли чекати небезпечні дати, і як уберегтися від бур - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, бурі рівня G1 очікуються 10, 11, 13, 14 лютого.

Скрін: дати магнітних бур в лютому (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря, кому вона небезпечна

Магнітною, або геомагнітною бурею називають порушення магнітосфери Землі, що виникає при ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.

Тривати така буря може від декількох годин до декількох днів поспіль. Явище може викликати збої в роботі техніки, а також впливати на самопочуття і стан здоров'я деяких людей.

В першу чергу, в "групі ризику" метеозалежні люди, літні, ті, у кого є хронічні ССЗ, проблеми з тиском, психічно нестабільні люди.

У дні магнітних бур може змінюватися тиск, порушуватися серцевий ритм, нагадувати про себе старі травми.

При цьому розболітися голова може навіть у здорових людей. Почуття безпричинної втоми, безсоння, пригнічений настрій - можуть виникати в дні магнітних бур.

Як уберегти себе в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що в дні магнітних бур слід бути особливо обережними, якщо ви в "групі ризику". При необхідності можна порадитися з сімейним лікарем і тримати необхідні ліки поруч.

Крім того слід дотримуватися наступних правил:

  • висипайтеся (6-8 годин),
  • відмовтеся від кави, алкоголю, важкої їжі,
  • уникайте стресів і емоційних сплесків,
  • зменшіть фізичні навантаження,
  • перенесіть важливі справи і відповідальні рішення на інші дні,
  • гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте приміщення.

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, як від неї позбутися, і що зробити, щоб полегшити свою реакцію на погоду.

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Магнітна буря