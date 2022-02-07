Буде чотири удари поспіль: Землю накриє магнітними бурями "червоного" рівня

Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, бурі рівня G1 очікуються 10, 11, 13, 14 лютого.

Скрін: дати магнітних бур в лютому (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря, кому вона небезпечна

Магнітною, або геомагнітною бурею називають порушення магнітосфери Землі, що виникає при ефективному обміні енергією сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує планету.

Тривати така буря може від декількох годин до декількох днів поспіль. Явище може викликати збої в роботі техніки, а також впливати на самопочуття і стан здоров'я деяких людей.

В першу чергу, в "групі ризику" метеозалежні люди, літні, ті, у кого є хронічні ССЗ, проблеми з тиском, психічно нестабільні люди.

У дні магнітних бур може змінюватися тиск, порушуватися серцевий ритм, нагадувати про себе старі травми.

При цьому розболітися голова може навіть у здорових людей. Почуття безпричинної втоми, безсоння, пригнічений настрій - можуть виникати в дні магнітних бур.

Як уберегти себе в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що в дні магнітних бур слід бути особливо обережними, якщо ви в "групі ризику". При необхідності можна порадитися з сімейним лікарем і тримати необхідні ліки поруч.

Крім того слід дотримуватися наступних правил: