Що буде з автомобілем, який довго простояв без руху: наслідки будуть невтішні

Зараз в Україні через дефіцит палива багато автомобілістів перейшли на велосипеди та самокати. Зокрема, це дозволяє економити бензин. Однак, не можна на довго залишати машини у гаражах та автостоянках без користування.

Що буде, якщо машина довго стоїть без руху - читайте нижче .

Інженери і конструктори створюють механізми з розрахунком на те, щоб автомобіль їздив. Тому робочий режим - це його природний стан, і чим довше машина "спить", тим обережніше потрібно її "будити".

Як може пошкодитись авто

Важливо, що під час не користуванням авто на нього може вплинути багато факторів.

Найбільш несприятливим фактором для матеріалів і механізмів вважається вологість, що призведе до корозії. Тому машину варто зберігати в теплому сухому гаражі, а не на відкритій стоянці або у дворі.

Також найбільше від тривалого простою страждають гумові сальники і прокладки, які на такий довгий термін залишаються без контакту з мастилом. Вони втрачають еластичність і можуть потріскатися.

Окрім того, у стані тривалого спокою в структурі мастила авто може статися ефект розшаровування, в результаті чого утворюється осад різних фракцій. При регулярній експлуатації цього не відбувається, тому що в робочому режимі рідина постійно циркулює і перемішується. Щоб не пошкодити мотор, старе мастило краще замінити на нове.

До того ж пальне також схильне до розпаду і окислення. Термін придатності бензину і дизельного палива в середньому 12 місяців, причому у дизеля він скорочується до пів року при високих температурах.

Крім того, навіть після пів року спокою автомобіля на вулиці слід поміняти гальмівну рідину, через те, що вона має властивість накопичувати вологу.

За шість місяців можуть покритися шаром іржею гальмівні колодки і гальмівний диск. Втім, після декількох маніпуляцій педаллю гальма при русі їх робоча поверхня очиститься.

Варто зазначити, що акумулятор в стані спокою може розрядитися.