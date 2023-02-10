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"Будем шутить": юморист "Кривого зеркала" собрался на Донбасс развлекать оккупантов

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Донбасс, Пятница 10 февраля 2023 09:41
"Будем шутить": юморист "Кривого зеркала" собрался на Донбасс развлекать оккупантов Александр Мороз (фото: росСМИ)
Автор: Юлия Гаюк

Российский юморист и актер комедийного шоу "Кривое зеркало" Александр Мороз открыто поддержал действия России в Украине и заявил о намерении ехать на Донбасс. Для этого он даже специально обновил репертуар.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как российский комик поддерживает оккупантов

Недавно юморист Мороз жаловался, что не может приехать на Донбасс, поскольку его не пускают военные из-за опасности погибнуть. Однако сейчас, по его словам, комик ведет переговоры "с руководством Донбасса".

"Честно говоря, я уже на чемоданах. Жду не дождусь, когда будем выезжать. Я готов и все мои ребята", - рассказал он в интервью росСМИ.

&quot;Будем шутить&quot;: юморист &quot;Кривого зеркала&quot; собрался на Донбасс развлекать оккупантов&quot;Будем шутить&quot;: юморист &quot;Кривого зеркала&quot; собрался на Донбасс развлекать оккупантов

Александр Мороз едет на Донбасс (фото: росСМИ)

Главной целью своей поездки он видит развеселить мирное население, потому что на передовую пока не пускают.

"Будем выступать пока перед мирными. На передовую нас пока боятся пускать. Наверное, это обосновано. У меня большой коллектив, это действительно опасно. Сначала надо мирных повеселить, а потом уже, может, и на передовую пустят!" - заявил Мороз.

Для такой возможности юморист даже обновил репертуар, где теперь появились частушки о фашистах. Одну из них он рассказал в интервью:

"Фашисты приходили:

хотели мед отнять!

Но мы их победили,

фашисты и ушли!"

&quot;Будем шутить&quot;: юморист &quot;Кривого зеркала&quot; собрался на Донбасс развлекать оккупантов

Образ Мороза для выполнения частушек (фото: росСМИ)

Александр Мороз считает правильным решением пускать российских артистов в "новые регионы". По его словам, можно сделать вывод, что юморист открыто поддерживает режим Кремля и слепо верит российской пропаганде.

Что известно об Александре Морозе

Александр Мороз - российский юморист и актер комедийного шоу "Кривое зеркало". Больше всего среди его ролей образов недалеких девочек. Неоднократно участвовал в известных российских шоу.

Шутки Александра отличаются засильем клоунады и так называемого "черного юмора". Известно, что артист был женат шесть раз, среди которых только один официальный брак.

&quot;Будем шутить&quot;: юморист &quot;Кривого зеркала&quot; собрался на Донбасс развлекать оккупантов

Александр Мороз (фото: росСМИ)

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