Будемо платити за газ по-новому: українців чекають неприємні сюрпризи у платіжках

В 2020 році українцям доведеться більше платити за газ, так як в квитанціях введуть нову графу – абонентська плата. Цю суму доведеться платити навіть тим споживачам, які не використали природний газ для побутових потреб. Подробиці розповіли у виданні "Сьогодні".

Абонентська плата буде виділена окремо – вона буде нараховуватися за те, що у споживача є технічна можливість доступу до газу і незалежно від того, користується він їм чи ні. Як пояснили в НКРЭКУ, така норма відповідає законодавству України, а також відповідає євронормам.

Як будуть рахувати

На даний момент сума нарахувань у проекті розрахунку відрізняється. У великих містах – від 0,33 до 0,37 грн грн за кубометр. В деяких містах – від 1,1 грн до 1,3 грн за кубометр. Різниця в тарифах залежить від протяжності газопроводів і від того, скільки абонентів одночасно підключені до однієї труби.

"Припустимо, в Києві до одного кілометру газової труби підключено 10 п'ятиповерхівок, це 600-700 квартир-споживачів, а в приватному секторі Миколаєва до одного кілометру підключено 100 житлових 1-2 поверхових будинків. Витрати на експлуатацію кілометри газопроводу приблизно однакові, тому в Києві для кожного споживача доставка одного куба газу обійдеться в 33 копійки, а в Миколаєві – в 1,57 грн", - пояснив енергоексперт Валентин Землянський.

Найбільше введення абонентської плати вдарить по кишені мешканцям приватного сектора, які і так в зимові періоди платять більше.

Як можна заощадити

Землянський пояснив, що розрахунок буде здійснюватися на основі тих цифр, які споживач покаже в попередній період, і щоб заощадити – потрібно просто не використовувати газ.

"Постачальники беруть обсяг газу, витраченого споживачем за минулий рік з жовтня по жовтень (початок опалювального сезону), виділяють з неї абонплату, розподіляють її щомісячно рівними частками. Цю суму включають в платіжки, але вже на майбутній рік. Тобто, якщо в поточному році скоротити споживання, то абонплата в наступному році буде менше, і навпаки, але знову ж – на наступний рік. Якщо рік взагалі не користуватися газом, то і абонплати на наступний рік бути не повинно", - пояснив експерт.