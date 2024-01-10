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Будет видно время, уровень заряда и настройки. Samsung показала экран для кейса беспроводных наушников

Samsung показала круглый OLED-экран для кейса беспроводных наушников (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

На выставке CES 2024 Samsung представила не только экран для прозрачных телевизоров, но и концепт нового зарядного футляра Galaxy Buds, оснащенного круглым OLED-экраном. Названный Earbuds OLED Case, этот кейс вроде бы скрестили с Galaxy Watch.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт PhoneArena, предоставляющий информацию о новых телефонах и технологиях.

Этот инновационный экран позволяет пользователям получить доступ к разной информации, не используя смартфон. Он отображает текущее время, уровень заряда футляра и наушников, позволяет изменять настройки эквалайзера и шумоподавления, а также обеспечивает быстрое подключение к другим источникам звука.

Пока что идея этого футляра остается на стадии концепции и нет планов на ее массовое производство. Однако стенд JBL на той же выставке представил наушники с экранами, показывая, что в будущем такие устройства могут стать повседневностью.

Скриншот

Компания представила модели Live Buds 3, Live Beam 3 и Live Flex 3 с сенсорными дисплеями на кейсах, хотя они используют LED-экраны, а не OLED, как демонстрационные образцы Samsung.

Все три новых продукта от JBL оцениваются в 200 долларов (7 630 гривен) и отличаются лишь форм-фактором. Они имеют уровень влагозащиты IP55 для "затычек" и IP54 для Live Flex 3 без силиконовых насадок.

Автономность работы составляет около 12 часов без шумоподавления. Ожидается, что они появятся в продаже летом.

 

Ранее мы рассказывали, какие беспроводные наушники выбрать в 2024 году.

А еще мы писали о раскрытии официальной даты презентации Samsung Galaxy S24.

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