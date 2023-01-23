Будет три опасных периода: все даты ретроградного Меркурия 2023

Не успел Меркурий завершить свое ретроградное движение 18 января, как следует готовиться к новым периодам ретроградности. Такое явление, по мнению астрологов, может влиять на жизнь каждого из нас.
Когда ждать ретроградности планеты, и что она означает – ниже в материале Styler.
Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus – "отступает", "уходящий назад") – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении.
Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Это явление связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли, но это не означает, что планета действительно начинает двигаться в другую сторону.
Астрологи говорят, что этот период характеризуется энергетическим спадом и замедлением некоторых сфер жизни. Когда планета начинает обратное движение, все процессы, за которые она отвечает, тормозятся. На мгновение может показаться, что все выходит из-под контроля. Могут возникать проблемы или препятствия, которые мешают реализовывать запланированное.
В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют быть особенно внимательными с документами. Если есть возможность, лучше отложить заключение важных контрактов. Лучше воздержаться от масштабных инвестиций и открытия бизнеса. Не стоит в этот период менять работу, жилье или отправляться в далекое путешествие.
В этот период избегайте рискованных финансовых операций, валютных вложений, инвестиций.
Избегайте работы с огнем, возможны пожары.
Не заключайте сделки по недвижимости и авто. Если квартира ваша, она никуда не денется, но новую покупать пока не стоит.
Не давайте никому взаймы, а также не покупайте дорогую технику.
Не начинайте путешествий, особенно дальних.
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