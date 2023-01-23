Будет три опасных периода: все даты ретроградного Меркурия 2023

Даты ретроградного Меркурия в 2023 году

21 апреля – 15 мая 2023 года.

23 августа – 15 сентября 2023 года.

13 декабря 2023 – 1 января 2024 года.

Что означает ретроградность планеты и почему она опасна

Ретроградный Меркурий (от лат. retrogradus – "отступает", "уходящий назад") – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты Меркурий в обратном направлении.

Это происходит из-за внутреннего положения орбиты Меркурия по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Это явление связано исключительно с особенностями проекции видимого положения Меркурия на небесную сферу Земли, но это не означает, что планета действительно начинает двигаться в другую сторону.

Астрологи говорят, что этот период характеризуется энергетическим спадом и замедлением некоторых сфер жизни. Когда планета начинает обратное движение, все процессы, за которые она отвечает, тормозятся. На мгновение может показаться, что все выходит из-под контроля. Могут возникать проблемы или препятствия, которые мешают реализовывать запланированное.

В период ретроградного Меркурия астрологи рекомендуют быть особенно внимательными с документами. Если есть возможность, лучше отложить заключение важных контрактов. Лучше воздержаться от масштабных инвестиций и открытия бизнеса. Не стоит в этот период менять работу, жилье или отправляться в далекое путешествие.

Что может произойти в периоды ретроградности

Проблемы в обучении.

Путаница в цифрах или документах.

Опоздание или отмена курсировки транспорта.

Люди становятся более забывчивыми и рассеянными.

Возможны возвращения людей из прошлого.

Могут проявляться отрицательные черты характера.

Возможны ссоры и конфликты с близкими и коллегами.

Активизируются мошенники.

Что можно делать в это время

Продолжать незавершенные дела, их финализация.

Встречаться со старыми друзьями, знакомыми, с кем давно не удавалось встретиться.

Очищать организм, садиться на диеты.

Начинать спортивные нагрузки, тренировки.

Разобраться с мошенниками, конкурентами, подать заявления и жалобы в нужные инстанции.

Наводить порядок в вещах, выбрасывать хлам.

Делать мелкий ремонт, особенно – чинить то, что давно ждет ремонта.

Медитировать. Это очень помогает успокоить разум.

Читать начатые книги и завершать купленные ранее курсы, обучение.

Разгребать завалы, особенно цифровые: чистить телефон, ноутбук от устаревшей информации, фото.

Что нельзя делать во время Ретроградного Меркурия

В этот период избегайте рискованных финансовых операций, валютных вложений, инвестиций.

Избегайте работы с огнем, возможны пожары.

Не заключайте сделки по недвижимости и авто. Если квартира ваша, она никуда не денется, но новую покупать пока не стоит.

Не давайте никому взаймы, а также не покупайте дорогую технику.

Не начинайте путешествий, особенно дальних.