Актриса Даша Малахова подала в суд на отца своих детей: что произошло

Украинская актриса и телеведущая Даша Малахова заявила, что подает в суд на бывшего мужа, венгерского продюсера Чабу Бакоша, с которым она развелась в 2014 году. По ее словам, он за последние восемь лет ни разу не выплатил алименты на сыновей Матяша и Оливера.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook .

В каких отношениях актриса с экс-супругом

По ее словам, все эти годы ее с Бакошем сыновьями занимался ее третий муж, трехкратный чемпион Украины, мастер спорта по тяжелой атлетике Сергей Сулима. Долгое время актриса не решалась подать на бывшего в суд, однако сейчас наконец-то набралась смелости.

Она отметила, что с Бакошем они могли пообедать, он приезжал к ним в гости, но каждый раз после встречи у нее было ощущение, что ее обманули.

"Мы с детьми и человеком, ставшим им отцом, делали вид, что все хорошо. Во время войны все иначе. В течение восьми лет я не получила ни одной ежемесячной своевременной микроскопической оплаты алиментов и сейчас начинаю процедуру уголовной ответственности за столь жесткое нарушение закона. Это будет судимость. И я не пугаю и не планирую менять стратегию", - написала Малахова.

Даша Малахова с детьми (facebook.com/dasha.malakhova)

Даша добавила, что у нее нет личной обиды на бывшего мужа. Впрочем, она написала заявление, ведь убеждена, что за детей должны нести ответственность двое родителей, а не только один.

"Этот день настал. Дело не в средствах, это вообще не имеет значения. Это ответственность и чувство, что два человека сделали детей и должны нести это достойно", - добавила ведущая.

Даша Малахова, Чаба Бакош и их дети (facebook.com/dasha.malakhova)