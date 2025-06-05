Будет желудочная катастрофа: какую еду лучше не есть перед полетом

Бобовые и крестоцветные овощи

Несмотря на все плюсы, такие продукты как брокколи, капуста, чечевица или нут стоит обойти за несколько часов до вылета. Они способствуют газообразованию, а на высоте это грозит вздутием и болью в животе.

После взлета процесс брожения активизируется, что только усиливает неприятные ощущения. Есть их полезно, но лучше - уже после приземления.

Соленые снеки

Чипсы, копчёности, солёные орешки или готовые обеды с большим количеством соли - всё это способствует задержке жидкости в теле. В сочетании с сухим воздухом в салоне это ведет к обезвоживанию, усталости и отекам.

Такая еда может вызвать ощущение тяжести, вялость и даже головную боль. Лучше выбрать легкую закуску без избытка натрия.

Газированные напитки

Газированные воды - даже обычная сильногазированная вода - могут вызвать вздутие, ведь пузырьки воздуха расширяются во время полета. Это может вызвать неприятное давление в желудке или метеоризм.

Дискомфорт на высоте усиливается, и даже небольшое количество напитка может дать нежелательный эффект. Стоит отдать предпочтение негазированной воде или травяному чаю.

Жевательная резинка

Многие жуют резинку во время взлета, чтобы выровнять давление в ушах. Но вместе с каждым жеванием бессознательно заглатывается воздух, что опять же ведет к вздутию.

Если жевать слишком часто или долго - возникает неприятное ощущение переполненности в животе. К тому же, многие резинки содержат подсластители, которые еще больше раздражают желудок.

Кофе также не следует злоупотреблять из-за его мочегонного эффекта (фото: Freepik.com)

Алкоголь

Алкоголь способствует обезвоживанию, которое в условиях полета только усиливается. Даже небольшая доза может вызвать головную боль, отеки, а также снизить качество сна во время перелета.

Вместо расслабления вы рискуете получить дополнительную усталость и плохое самочувствие. Особенно нежелательно пить спиртное перед ночными или длительными рейсами.

Сложные углеводы

Яблоки, груши, абрикосы, а также бобовые и пшеница содержат сложные углеводы, которые плохо перевариваются. В полете это может вызвать вздутие, спазмы или диарею.

Особенно чувствительным людям стоит обратить на это внимание и выбрать что-то более нейтральное. Лучше взять с собой банан или мандарин - они легче для желудка.

Жареное и сдоба

Фаст-фуд, пончики, булочки с маслом или беконом- все это долго переваривается, вызывая тяжесть и изжогу. Во время перелета обмен веществ замедляется, а организм теряет воду - такая еда только усугубит ситуацию.

Часто именно после таких блюд начинается тошнота или метеоризм на борту. Лучше выбрать легкую пищу без жарки и жира.

Что же есть перед полетом?

Лучше всего - легкий сбалансированный обед: например, вареное яйцо с овощами, курица с рисом, киноа или салат с цельнозерновым хлебом. Фрукты - банан, апельсин или ягодный микс.

И самое важное - пить много простой негазированной воды до, во время и после полета. Также стоит немного двигаться в салоне во время перелета, чтобы поддерживать пищеварение в норме.