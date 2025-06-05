Будет желудочная катастрофа: какую еду лучше не есть перед полетом

Даже при самых лучших условиях перелеты на дальние расстояния редко бывают комфортными. Но неудачный выбор еды перед вылетом может превратить неудобный перелет в настоящее испытание.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail рассказывает, какие продукты не стоит употреблять перед полетом.
Несмотря на все плюсы, такие продукты как брокколи, капуста, чечевица или нут стоит обойти за несколько часов до вылета. Они способствуют газообразованию, а на высоте это грозит вздутием и болью в животе.
После взлета процесс брожения активизируется, что только усиливает неприятные ощущения. Есть их полезно, но лучше - уже после приземления.
Чипсы, копчёности, солёные орешки или готовые обеды с большим количеством соли - всё это способствует задержке жидкости в теле. В сочетании с сухим воздухом в салоне это ведет к обезвоживанию, усталости и отекам.
Такая еда может вызвать ощущение тяжести, вялость и даже головную боль. Лучше выбрать легкую закуску без избытка натрия.
Газированные воды - даже обычная сильногазированная вода - могут вызвать вздутие, ведь пузырьки воздуха расширяются во время полета. Это может вызвать неприятное давление в желудке или метеоризм.
Дискомфорт на высоте усиливается, и даже небольшое количество напитка может дать нежелательный эффект. Стоит отдать предпочтение негазированной воде или травяному чаю.
Многие жуют резинку во время взлета, чтобы выровнять давление в ушах. Но вместе с каждым жеванием бессознательно заглатывается воздух, что опять же ведет к вздутию.
Если жевать слишком часто или долго - возникает неприятное ощущение переполненности в животе. К тому же, многие резинки содержат подсластители, которые еще больше раздражают желудок.
Алкоголь способствует обезвоживанию, которое в условиях полета только усиливается. Даже небольшая доза может вызвать головную боль, отеки, а также снизить качество сна во время перелета.
Вместо расслабления вы рискуете получить дополнительную усталость и плохое самочувствие. Особенно нежелательно пить спиртное перед ночными или длительными рейсами.
Яблоки, груши, абрикосы, а также бобовые и пшеница содержат сложные углеводы, которые плохо перевариваются. В полете это может вызвать вздутие, спазмы или диарею.
Особенно чувствительным людям стоит обратить на это внимание и выбрать что-то более нейтральное. Лучше взять с собой банан или мандарин - они легче для желудка.
Фаст-фуд, пончики, булочки с маслом или беконом- все это долго переваривается, вызывая тяжесть и изжогу. Во время перелета обмен веществ замедляется, а организм теряет воду - такая еда только усугубит ситуацию.
Часто именно после таких блюд начинается тошнота или метеоризм на борту. Лучше выбрать легкую пищу без жарки и жира.
Лучше всего - легкий сбалансированный обед: например, вареное яйцо с овощами, курица с рисом, киноа или салат с цельнозерновым хлебом. Фрукты - банан, апельсин или ягодный микс.
И самое важное - пить много простой негазированной воды до, во время и после полета. Также стоит немного двигаться в салоне во время перелета, чтобы поддерживать пищеварение в норме.
Вас может заинтересовать