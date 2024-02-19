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Будет мощный удар. Магнитная буря накроет Землю на этой неделе

Понедельник 19 февраля 2024 09:32
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Будет мощный удар. Магнитная буря накроет Землю на этой неделе Магнитные бури будут свирепствовать с 23 февраля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Магнитная буря на этой неделе начнется 19 февраля и завершится 25 февраля. Под влиянием этого напряжения могут попасть преимущественно метеозависимые лица, у которых могут возникать головные боли, слабость, нарушения пищеварения и аппетита, баланса и координации, сонливость, а также ухудшение физической выносливости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Магнитные бури на Земле

20, 21, 22 февраля предполагается умеренный уровень геомагнитной напряженности. У людей, которые чувствительно реагируют на геомагнитные изменения, возможны следующие эффекты: повышенная агрессивность, снижение самооценки и уверенности, нарушение сновидений, ухудшение зрения и слуха, затруднение речи и мышления, повышенная чувствительность к электромагнитным излучениям, головокружение, тошнота и потеря равновесия, а также усиление хронических болезней.

23 февраля ученые прогнозируют на Солнце определенное штормовое событие, которое приведет к сильной геомагнитной буре на Земле 24 февраля.

Те, чей организм реагирует на такие космические события, должны быть готовы к этому, принимая меры по преодолению этого периода. Во время геомагнитной бури могут наблюдаться снижение работоспособности, повышенная утомляемость и слабость, снижение иммунитета, головная боль, раздражительность и снижение рабочей эффективности.

На кого влияет магнитная буря

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей, животных и электронные устройства. Особое влияние они оказывают на тех, у кого:

  • метеозависимость – бури вызывают боль, головокружение, тошноту, раздражительность, нарушение сна, обострение хронических заболеваний
  • сердечно-сосудистые заболевания – у людей с ними бури могут вызвать повышение артериального давления, аритмию, стенокардию.
  • психоневрологические заболевания – бури могут обострить симптомы.

Как уберечься от воздействия магнитной бури

  • следите за прогнозом магнитных бурь
  • избегайте физических перегрузок, стрессов, перегрева и переохлаждения
  • пейте больше жидкости, ешьте продукты, богатые калием и магнием
  • принимайте контрастный душ
  • высыпайтесь.

Ранее мы уже рассказывали, что нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг.

Кроме того, недавно стало известно, что стоматолог объяснил, почему не у всех людей растут зубы мудрости и как это влияет на здоровье.

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Магнитная буря
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