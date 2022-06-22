Як вибрати сонцезахисні окуляри, які надійно захистять ваші очі

Сонцезахисні окуляри є обов'язковим літнім аксесуаром, адже вони дуже важливі для здоров'я очей. Тривале перебування на сонці без належного захисту може збільшити ризик захворювань очей, включаючи катаракту, новоутворення на очах і рак очей.

Вибирайте сонцезахисні окуляри, які блокують від 99 до 100 відсотків випромінювання UVA і UVB.

Етикетки іноді можуть бути заплутаними. Деякі вказують, що сонцезахисні окуляри забезпечують 100% захист від UVA/UVB, інші пропонують 100-відсотковий захист від UV 400. Будьте впевнені, обидва варіанти будуть блокувати 100 відсотків шкідливого сонячного випромінювання.

Сумніваєтеся в етикетці про захист від ультрафіолету?

Віднесіть сонцезахисні окуляри в магазин оптики або в кабінет офтальмолога. Більшість з них мають УФ-вимірювач, який може перевірити здатність сонцезахисних окулярів блокувати УФ-випромінювання.

Купуйте великі оправи.

Чим більше покриття сонцезахисними окулярами, тим менше шкоди для очей від сонця. Подумайте про покупку великих окулярів або окулярів із закругленими кутами, які допомагають зменшити потрапляння ультрафіолету в очі збоку.

Не обманюйте себе кольором.

Хоча темні лінзи можуть виглядати круто, вони не блокують більше УФ-променів.

Не потрібно відмовлятися від дешевих сонцезахисних окулярів.

Сонцезахисні окуляри не повинні коштувати багато грошей, щоб забезпечити достатній захист очей. Менш дорогі пари з 100-відсотковим захистом від УФ-випромінювання можуть бути настільки ж ефективними, як і більш дорогі варіанти.

Не забувайте про дітей.

Діти так само сприйнятливі до шкідливих сонячних променів, як і дорослі. Привчайте їх до здорових звичок з раннього віку.

Зверніть увагу на поляризовані лінзи.

Поляризація зменшує відблиски, що надходять від відбивних поверхонь, таких як вода або тротуар. Це не забезпечує більшого захисту від сонця, але може зробити такі дії, як водіння автомобіля або знаходження на воді, більш безпечними і приємними.

Додатковий трюк: як визначити неякісні окуляри

Є простий спосіб перевірити якість сонцезахисних окулярів при покупці: надіньте аксесуар і зафіксуйте свій погляд на який-небудь прямій лінії. Потім, не відриваючи очей, повільно поверніть голову взад-вперед і вгору-вниз: якщо лінія спотворюється, це є ознакою погано оброблених лінз або наявності сторонніх домішок в матеріалі, з якого вони були виготовлені. Такі окуляри краще відкласти в сторону і пошукати що-небудь інше.