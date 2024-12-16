Будет хрустящим и сладким: лучшие способы замариновать лук для сельди и салата

Какой лук можно мариновать

Несмотря на то, что наиболее популярным выбором для маринования является репчатый лук, мариновать можно любой. Впрочем, синий и белый лук достаточно мягкие по вкусу.

Однако, как отмечает Клопотенко, продолжительность маринования будет отличаться в зависимости от вида. Например, синий и белый лук можно мариновать в течение часа. Репчатый лук маринуется дольше - до трех часов.

Хотя для быстрого маринования лука может быть достаточно 10-15 минут, в этом случае, чем дольше маринуется продукт, тем вкуснее и слаще он становится.

Второй основной ингредиент для хрустящего лука - уксус, кислотность которого должна составлять около 6%. Чтобы лук был вкуснее, лучше выбирать уксус естественной ферментации, яблочный, сливовый, рисовый или виноградный.

Усиливают вкус лука специи, например, душистый перец, гвоздика, лавровый лист и куркума. Иногда в маринад добавляют растительное масло - не более 1 ст. л.

Как мариновать лук

Для того чтобы замариновать лук, понадобятся такие ингредиенты:

лук - 200 г

теплая вода - 150 мл

уксус 6% - 100 г

сахар - 50 г

соль - 50 г

куркума - щепотка

гвоздика - 1 бутон

душистый перец - 2 горошины

лавровый лист - 1 шт.

Существуют разные пропорции для маринада, но самой простой считается формула "1:2:3" - по одной части соли и сахара, две части уксуса и три части воды.

Впрочем, иногда количество соли и сахара уменьшают, вместо этого добавляя лавровый лист. Тогда количество продуктов будет следующим:

лук - 300 г

уксус - 100 мл

горячая вода - 200 мл

соль - 3 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

лавровый лист - 3-4 шт.

перец - по вкусу

Как мариновать лук (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы замариновать лук, выбранный сорт нужно почистить и нарезать. Лучше всего резать лук тонкими полукольцами - тогда продукт лучше замаринуется.

Переложите лук в посуду для маринования - миску или чистую стеклянную банку с крышкой.

Как нарезать лук для маринада (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Для приготовления маринада подогрейте воду, всыпьте сахар и соль, а также влейте уксус. Тщательно перемешайте маринад до полного растворения ингредиентов, и подождите, пока жидкость слегка остынет до комнатной температуры.

Залейте лук маринадом, добавьте лавровый лист, перец горошком и, по желанию, куркуму. Она не только добавит вкуса и аромата, но и окрасит репчатый лук в красивый желтоватый цвет.

Закройте банку или накройте посуду крышкой и оставьте лук мариноваться в течение 1-3 часов, при комнатной температуре. Перед добавлением в блюдо слейте с лука маринад.