Украинцы об отравлении жены Буданова: "Не завидую я теперь самкам главных ФСБшников!"
Сегодня, 28 ноября, стало известно о том, что жену Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Сейчас она завершает курс лечения. Однако украинцы восприняли такую новость по-разному.
РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев на информацию об отравлении жены главы ГУР МО.
Что думают украинцы
- "Походу скоро підуть новини про купу дохлих рос*ян десь у Москві"
- "У цієї отрути мо*кальськє коріння. Треба вби*ати російських агентів! Співчуваю дружині Кирила!"
- "Вона повинна викарапкатися!"
- "Нехай одужує! Схоже, скоро в акваріумі Буданова з'явиться чиясь голова…"
- "Комусь скоро оформлять "Кривавого орла"...
- "Скорішого одужання дружині! Сили і терпіння всій родині!"
- "Як ви думаєте: хто вмре через отруєння дружини Буданова?"
- "Ну капець. Вони труять членів родини наших військових, а партнери ще думають, треба передавати Україні російські активи, чи ні..."
- "Х*рово бути Будановим. Довіряти людям взагалі важко. Життя озираючись - це пздць. Він важку ціну платить..."
- "Якщо бункерний щур думає, що отруєння - єдиний козир у його рукаві, він сильно помиляється. У цю гру можна грати удвох"
- "Ох, не заздрю я тепер самкам головних ФСБшників!"
Справка
У Марианны Будановой ухудшилось самочувствие, после чего ее госпитализировали. Ей диагностировали отравление тяжелыми металлами, которые не используются ни в быту, ни в военном деле. Поэтому их использование может свидетельствовать о попытке отравления.
Сейчас уже завершается курс лечения, дальше Марианна будет под наблюдением врачей.
Что касается самого Кирилла Буданова, то с ним все в порядке, признаков отравления не обнаружено.
Раньше мы подробно рассказывали, кто такая Марианна Буданова и чем она занимается.