Гороскоп на 20 марта: важные советы и запреты сегодняшнего дня

В четверг, 20 марта, астрологическая погода будет переменчивой. Впрочем, если придерживаться определенных правил - успех будет на вашей стороне.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева озвучила прогноз на сегодня и сказала, что надо делать.

Прогноз астропогоды на 20 марта

"Действует коридор затмений. Опасны проявления лжи, лести и подхалимства: они дают выгоду за счет отказа от принципиальности, но об этом станет быстро известно и разрушит авторитет. Период движения вперед, время для рекордов и подвигов", - рассказала астролог.

"Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, умения достигать триумфа и победы. Нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров", - отметила она.

20 марта - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. И это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета.

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской.

"А из-за ретроградности Меркурия (с 15 марта по 7 апреля) не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - напомнила астролог.

К тому же в ретрограде до сих пор находится Венера. Из-за этого следует отказаться от обновления собственного имиджа, начала ремонтов и прочего.

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