3 знака Зодиака скоро переживут самые большие потрясения: кого ждут перемены

Ретроградный Меркурий , который продлится до 7 апреля 2025 года, будет особенно ощутимым для некоторых знаков Зодиака. Астрологи говорят, что они испытают наибольшие потрясения в этот период.

Овен

Ретроградный Меркурий будет испытывать ваши коммуникативные навыки. Даже простые разговоры могут превратиться в борьбу. Однако не позволяйте никому достать вас, это лишь вызов, который поможет отточить вашу уверенность в себе. В общении с другими доверяйте тому, что знаете, и продолжайте двигаться вперед!

Дева

Период ретроградности может повлиять на ваше чувство безопасности. Вам может показаться, что все ускользает сквозь пальцы. Вы начнете сомневаться в том, что установленные связи смогут продлиться долго и попытаетесь их разорвать. Прежде чем принимать какие-либо импульсивные решения, хорошо подумайте. Нестабильность ваших чувств может быть временная. Доверьтесь судьбе - она приведет вас к тому, в чем вы действительно нуждаетесь.

Рыбы

У вас ретроградный Меркурий может отобрать ощущение стабильности. Вам может показаться, что вы не знаете, куда двигаться дальше. Не спешите "закапывать" свое будущее. Обратитесь за поддержкой к близким. Помните, что в кризисные моменты лучше всего сосредотачиваться на том, что находится в пределах вашего контроля. Верьте в свои силы, ведь вы способны на большее, чем вы думаете. И это урок, который придется вынести из этого периода.

Ретроградный Меркурий 2025: что принесет

Меркурий начинает ретроградное движение в знаке Овна. По данным астрологов, он может побуждать к импульсивности в общении и приводить к недоразумениям.

Завершение происходит в Рыбах, что может повлиять на эмоциональную сферу и интуицию. В период ретрограда стоит избегать подписания важных документов и быть внимательными к деталям.

Также это удачное время для завершения начатых дел и анализа прошлых ошибок. Это может быть благоприятный период для внутреннего роста и саморефлексии.

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