В ЛШД Києва колапс через ожеледицю: "швидкі" стоять у черзі

У лікарні швидкої допомоги (ЛШД) твориться справжній колапс через ожеледицю. Так, з учорашнього вечора, 10 грудня, і по сьогоднішній, карети "швидкої" допомоги продовжують везти пацієнтів з різними травмами - розтягненнями, забоями, переломами.

З учорашнього вечора в Києві вкрай складно пересуватися як пішоходам, так і автомобілям. Люди падають, а багатьох "швидкі" забирають прямо з травмпунктів поліклінік, пише Obozrevatel.

Повідомляється, що до приймальні постійно привозять пацієнтів з травмами різного ступеня тяжкості. Переважно, це переломи кінцівок.

"З півночі і до 14:00 - 57 пацієнтів. Це виключаючи людей, які ще не прийняті. Громадяни з травмами голови у нас не обстежуються, а їх приймає нейрохірург в приймальному відділенні. Там же приймає лікар-політравматолог пацієнтів з травмами живота, спини та грудної клітини", - розповідають травматологи.

В ЛШД Києва "швидкі" стоять у черзі через ожеледицю (фото: obozrevatel.com)

В основному лікарі діагностують переломи кінцівок, розтягування, інші травми. При необхідності постраждалих госпіталізують, а лікарі працюють цілодобово.

Частину постраждалих привозять прямо з травмпунктів поліклінік. А лікарі, які приїжджають на виклики, неофіційно повідомили, що "давно вже такого не пам'ятають".

В ЛШД Києва багато травмованих через ожеледицю (фото: obozrevatel.com)

Раніше ми писали, що Київ накрило крижаним дощем. Потім опади перетворили столицю на суцільний каток. Людям вкрай складно пересуватися по вулицях, багато хто падає і травмується.

Але в деяких випадках це буває смішно. Так, мережу розвеселив ролик з дріфтом дівчинки-школярки по Андріївському узвозу.