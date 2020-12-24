У Броварах загинула однорічна дівчинка: батьки звинувачують лікарів у халатності

В Броварах в дитячій лікарні померла однорічна дівчинка. Батьки стверджують, що це вина медиків, оскільки вони повідомили про можливу алергічну реакцію та набряк горла, але лікарі не звернули на це увагу.

Дівчинку госпіталізували відразу після погіршення самопочуття, і через три години вона втратила свідомість. Лікарі не змогли її врятувати, і вона померла. Деталі розповіли в матеріалі OBOZREVATEL.

Мама дівчинки Євгена Коротенко розповіла, що дочка вмирала у неї на очах і лікарі нічого не могли зробити. В ніч з 1 на 2 грудня дівчинка почала задихатися, і мама припустила, що причиною погіршення стану міг стати чай зі смаком лісових ягід, який викликав алергійну реакцію.

"Весь день вона була веселою, ми гуляли, грали. Дитина не кашляла і взагалі не хворіла останнім часом. Все було чудово. На вечерю вона поїла макарони з сиром, це звична для неї їжа. Єдине: я дала їй чай. Але ми його і раніше давали, тільки з полуницею, а тут був новий смак – лісові ягоди. Дочка лягла спати. А вже через пів години, приблизно опівночі вона почала крутитися і якось дивно дихати. Я подумала, що може бути нежить, клала її на бочок. Але вона все одно продовжувала видавати звуки з гортані", - розповіла Євгенія Коротенко.

О 3 годині ночі вона розбудила чоловіка, бо доньці стало гірше і піднялася температура. Вони викликали швидку допомогу, яка приїхала близько 4 години ранку. Дівчинці вкололи но-шпу та анальгін, а о 5 ранку дівчинку привезли до приймального відділення Броварської дитячої лікарні.

"Таке враження, що черговий лікар був сонний. Він чотири рази перепитував, чи є у нас хтось хворий, чи були ми в контакті з тими, хто хворіє на коронавірус. Я йому казала, що ні. Але у дитини щось з горлом, схоже, алергічна реакція на новий чай, вколіть щось антигістамінне, потрібно терміново зняти набряк. Але він не звертав уваги: послухав її, виміряв сатурацію, вона була 97. Зробив укол, і нас відправили в інфекційне відділення", - додала мама дівчинки.

У відділенні дівчинці поставили крапельницю, а потім відправили на інгаляцію. Черговий лікар до них підходив і розповідав, що фахівців ще немає, але вони скоро приїдуть і зроблять призначення. Дитині ставало все гірше і гірше. Спочатку вона ще стояла на ніжках і просилася до мами на ручки. А потім її почало нудити, і вона перестала говорити, тільки показувала пальчиком на горлечко.

О 8 ранку з'явилася завідувачка відділення і за словами Коротенко, вона була дратівливою і непривітною. З'ясовувала, чи немає хворих в сім'ї. Євгенія звернула увагу лікаря, що дитина рве, знову попросила дати антигістамінні препарати. Але дівчинці знову призначили інгаляцію, хоча й батьки, і медсестра повідомили, що процедуру вже робили. Батько поніс з медсестрою дитину на інгаляцію, але майже одразу прибіг з донькою на руках назад, оскільки дівчинка почала синіти та перестала дихати.

За словами батьків, лікар тільки скрикнула: "Ой, б**ть!", схопила дитину й понесла до маніпуляційної. Батьків виштовхали в коридор, але вони спостерігали за всім у вікно.

"У них була паніка, там ніяких злагоджених дій не було. Лікар бігала і кричала: "Де кисень, б**ть, де ключ, дайте ключ". Вони не могли знайти вентиль від кисневої точки, щоб включити кисень. Прибігла вже інша медсестра, відкрила цей вентиль. Вони кричали: "Реанімацію, викликайте реанімацію!" – розповіла Коротенко.

Через п'ять хвилин у маніпуляційній все затихло, і батьки побачили, що у доньки на обличчі киснева маска, а лікар робить масаж серця.

"Донька перед тим показувала мені ручкою на шийку, вона не могла говорити й дихати, тільки показувала! Але вони не звертали уваги. Тоді чоловік побачив, як одна з медсестер села біля підвіконня і почала щось переписувати в історії хвороби", - додала жінка.

Реаніматолог приїхав в лікарню тільки через 25 хвилин. До того часу чоловік Євгенії Коротенко повідомив, що дівчинка померла. Занадто багато пройшло часу і занадто довго лікарі возилися з наданням допомоги.

"Занадто багато часу минуло. Ми ж обидва адвокати та стикалися з медичними порушеннями. Є протокол реанімаційних дій. У випадку зупинки дихання дитини потрібно інтубувати безпосередньо, через трахею. Цьому вчать ще на першому курсі медичного ВНЗ. А завідувач не змогла цього зробити. Масочка там не допоможе", - зазначила Коротенко.

Реаніматолог розповів батькам, що дитину інтубували, стабілізували тиск, серце запустили. Але він додав: "Ну ви ж розумієте, 25 хвилин вона була без кисню, ви це розумієте".

"Він дав нам натяк, що навіть якщо дочка виживе, то здоровою вона вже ніколи не буде. Тому що мозок без кисню через 6-8 хвилин помирає", - сказала Коротенко.

Кілька годин лікарі боролися за життя дитини, потім її стан стабілізувався і батьків пустили до дочки. Мама змогла обійняти її та поцілувати. Потім у неї кілька разів зупинялося серце і його знову запускали. До п'ятої вечора приїхала бригада з Боярки, щоб забрати дівчинку у реанімацію.

"Спочатку нам говорили, що провели експрес-тест і у дитини коронавірус. А пізніше повідомили, що прийшли результати ПЛР-тест – вірусу немає. Можливо, вони почали колоти її тоді по протоколу від коронавірусу. Не знаю", - додали батьки.

До 6 вечора їх почали готувати до найгіршого, і реаніматолог повідомив, що організм дитини здається і він вже 40 хвилин намагається її реанімувати. О 18:40 лікарі зафіксували смерть дитини. У довідці про смерть медики вказали діагноз – пневмонія.

"Пневмонія це вже наслідок. Після того як дитина довгий час перебувала без кисню легені почали набрякати та заповнюватися рідиною. Це пневмонія. Розумієте, протягом трьох годин, коли ми привезли доньку в приймальне відділення Броварської дитячої лікарні, лікар повинен був побачити, що її стан погіршується. Він не звернув на це уваги, а чекав, коли прийдуть інші лікарі. Він міг просто по-людськи сказати везіть її в Боярку, поки є час, у нас машин немає, я б її домчала за 40 хвилин по порожніх дорогах. А потім завідувачка відділення не змогла правильно надати допомогу. Вона не інтубувала дитину, а чекала реаніматолога. Час пішов", - розповіла Коротенко.

Батьки написали заяву в поліцію, справу слід перекваліфікувати з кримінального провадження за ст 115 КК у ч. 2 ст. 140 – неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітніх.

Як зазначила Євгенія Коротенко, в лікарні не провели службове розслідування, а лікарів не стали усувати від виконання обов'язків. Вона пояснила, що дана стаття передбачає тільки три роки позбавлення волі й справу будуть затягувати, проводити експертизи. Вона разом з чоловіком і адвокатами має намір боротися за те, щоб винні понесли покарання.

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