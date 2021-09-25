В Броварах незнакомец проник в детскую больницу и пырнул тесаком медсестру

В Броварах неизвестный мужчина проник в инфекционное отделение детской больницы, солгал медикам о том, что находится в учреждении вместе со своим ребенком, а при попытке медсестры задержать гражданина - пырнул ее ножом, похожим на тесак.

Об этом передает издание " Трибуна ".

После нападения незнакомец бросился бежать и выпрыгнул с 3-го этажа соматического корпуса - именно тут в связи с капремонтом временно располагается инфекционное отделение.

Удачно приземлившись на асфальт, буйный мужчина продолжил свой побег - уже от охраны больницы - и теперь перепрыгнул через забор и окончательно скрылся от преследователей.

По словам заместителя директора ББКЛ Натальи Волошиной, нападавшему на вид около 30-35 лет. Сам инцидент в центре "Детская больница" произошел еще 20 сентября.

Пострадавшая медсестра получила удар тесаком с лезвием длиной около 50 см по руке, ей оказали необходимую помощь.

Найти опасного "визитера" больницы пока не удалось.