ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Броварах незнакомец проник в детскую больницу и пырнул тесаком медсестру

Новина українською →
Бровары, Суббота 25 сентября 2021 09:14
В Броварах незнакомец проник в детскую больницу и пырнул тесаком медсестру Фото: в Броварах в детской больнице произошло нападение на медсестру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Броварах неизвестный мужчина проник в инфекционное отделение детской больницы, солгал медикам о том, что находится в учреждении вместе со своим ребенком, а при попытке медсестры задержать гражданина - пырнул ее ножом, похожим на тесак.

Об этом передает издание "Трибуна".

После нападения незнакомец бросился бежать и выпрыгнул с 3-го этажа соматического корпуса - именно тут в связи с капремонтом временно располагается инфекционное отделение.

Удачно приземлившись на асфальт, буйный мужчина продолжил свой побег - уже от охраны больницы - и теперь перепрыгнул через забор и окончательно скрылся от преследователей.

По словам заместителя директора ББКЛ Натальи Волошиной, нападавшему на вид около 30-35 лет. Сам инцидент в центре "Детская больница" произошел еще 20 сентября.

Пострадавшая медсестра получила удар тесаком с лезвием длиной около 50 см по руке, ей оказали необходимую помощь.

Найти опасного "визитера" больницы пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Киеве голый парень под наркотиками вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе, ранив двух мужчин.

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве пациент напал на врачей скорой помощи, после чего пострадавших госпитализировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бровары
LITE
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы
Праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать в этот важный день, приметы