В Броварах незнакомец проник в детскую больницу и пырнул тесаком медсестру
В Броварах неизвестный мужчина проник в инфекционное отделение детской больницы, солгал медикам о том, что находится в учреждении вместе со своим ребенком, а при попытке медсестры задержать гражданина - пырнул ее ножом, похожим на тесак.
Об этом передает издание "Трибуна".
После нападения незнакомец бросился бежать и выпрыгнул с 3-го этажа соматического корпуса - именно тут в связи с капремонтом временно располагается инфекционное отделение.
Удачно приземлившись на асфальт, буйный мужчина продолжил свой побег - уже от охраны больницы - и теперь перепрыгнул через забор и окончательно скрылся от преследователей.
По словам заместителя директора ББКЛ Натальи Волошиной, нападавшему на вид около 30-35 лет. Сам инцидент в центре "Детская больница" произошел еще 20 сентября.
Пострадавшая медсестра получила удар тесаком с лезвием длиной около 50 см по руке, ей оказали необходимую помощь.
Найти опасного "визитера" больницы пока не удалось.
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