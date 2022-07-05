Киньте губку для посуду в пральну машину і результат вас точно здивує

Експерти кажуть, що такий спосіб підійде для тих, у кого є домашні улюбленці. Губка допоможе позбутися шерсті, яка налипає на ваш одяг.

Яку саме губку треба використовувати

Найефективніше буде звісно нова звичайна губка для кухонного посуду. В ній абразивна сторона не буде стертою, тому зможе зібрати більше шерсті.

Колаж РБК-Україна: Домашні улюбленці залишають багато шерсті

Наприкінці прання волоски прилипають до губки, особливо на абразивній стороні. Просто киньте губку до барабану пральної машини, коли запускаєте режим прання.

Інші поради щодо видалення шерсті з одягу

Використовуйте спеціальні кульки для прання. Вони зберуть шерсть, а також завадять утворенню катишок. Крім того кульки допомагають сушінню білизни, "забираючи" зайву вологу.

Фото: Кульки для прання та сушіння (prom.ua)

Щоб використати кульку для сушіння та позбутися всіх волосків у пральній машині, киньте її в барабан вашої машинки перед початком прання.

Частіше чистіть пральну машину. Щоб уникнути накопичення шерсті у вашій пральній машині, необхідно регулярно доглядати за нею. Після кожного прання очищайте барабан побутової техніки та регулярно міняйте фільтр.