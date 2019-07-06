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Кинули помирати в лісі: у Польщі зібрали гроші для родини загиблого українця

STYLERЖиття    06.07.2019 - 10:51
Кинули помирати в лісі: у Польщі зібрали гроші для родини загиблого українця
Фото: колаж РБК-Україна

Жителі Польщі зібрали гроші для великої сім'ї українця, якому не надали допомогу і вивезли в ліс

У Польщі родині українця Василя Чорнея, якого роботодавець у Польщі вивезла вмирати в ліс, небайдужі люди зібрали 500 тисяч злотих (більше 130 тисяч доларів). Про це повідомляють "Факти".

Таку суму вдалося зібрати після того, як почесний консул України в Познані Вітольд Горовский закликав жителів Польщі допомогти родині українця, у якого залишилася дружина і троє маленьких дітей.

За словами консула, гроші допоможуть дружині Василя підтримувати дітей до їх повноліття. Скоріше за все, кошти будуть виділятися поступово у вигляді щомісячної допомоги.

Сім'ю загиблого Василя знайшли тільки після того, як його фото виклали в соцмережі. Сестра Василя Дар'я розповіла, що його фотографію побачив сусід їх батька. Так вони дізналися про страшну трагедію.

Кинули помирати в лісі: у Польщі зібрали гроші для родини загиблого українця

В Польщі українського працівника кинули помирати в лісі (фото: wyborcza.pl)

Дар'я згадала, що за кілька тижнів до зникнення брата, вони розмовляли по телефону і він зізнався, що працює в дуже поганих умовах. При цьому, за його словами, йому жодного разу не заплатили за кілька місяців роботи.

Сестра Василя також розповіла, що можливо її брата на заробітках у Польщі навіть били. Він сам цього ніколи не розповідав, але чоловік з їхнього села теж працював на підприємстві, де і Василь, і він повернувся додому побитий та без грошей. При цьому говорив, що до людей там ставляться не кращим чином.

За словами Дар'ї, колишня роботодавець Василя заарештована. А ось українця, який їй допомагав, відпустили під підписку про невиїзд. Він сказав, що нічого не знав про наміри власниці підприємства вивезти Василя в ліс. За його словами, він думав, що жінка відвезе його в лікарню.

"Тому зараз він під слідством, але вже не під вартою. За весь цей час ні він, ні роботодавець не виходили з нами на зв'язок. Наскільки я знаю, вона як і раніше не визнає свою провину", - заявила Дар'я.

Нагадаємо, що у Польщі 36-річного Василя, який працював на підприємстві з виробництва трун недалеко від міста Новий Томишль, кинули помирати в лісі після того, як йому стало погано на роботі.

Пізніше з'ясувалося, що йому стало погано від спеки і хімікатів на підприємстві, оскільки там відсутня вентиляція і жахливі умови роботи.

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