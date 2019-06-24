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У Польщі українського заробітчанина кинули помирати в лісі: подробиці

STYLERЖиття    24.06.2019 - 18:26
У Польщі українського заробітчанина кинули помирати в лісі: подробиці
У Польщі українського працівника кинули помирати в лісі (фото: колаж РБК-Україна)

Українцю стало погано на роботі у Польщі, але рятувати його ніхто і не думав

У Польщі українця, який працював на підприємстві з виробництва трун, кинули помирати в лісі після того, як йому стало погано на роботі, і він втратив свідомість. Про це повідомляє місцеве видання Gazeta Wyborcza.

Польській поліції стало відомо, що 36-річний українець працював недалеко від міста Новий Томишль. В один із спекотних днів чоловікові стало погано, і він прямо на роботі втратив свідомість. Коли про це повідомили господині підприємства, то вона заборонила дзвонити в швидку допомогу, і сказала, щоб всі йшли додому.

Потім виявилося, що несвідоме тіло чоловіка зникло з підприємства. Його не було і в будинку, де він жив. При цьому зник і його напарник, який також є українцем.

У Польщі українського заробітчанина кинули помирати в лісі: подробиці

В Польщі українського працівника кинули помирати в лісі (фото: wyborcza.pl)

Тіло чоловіка знайшли лісники біля Вонгровца у Великопольському воєводстві. Після перевірки усієї інформації, жінку, яка володіє підприємством з виготовлення трун, заарештували. Поліцейські також знайшли і другого українця. Він переховувався в одному з хостелів міста Ломжа.

Власниця підприємства обвинувачується у ненаданні допомоги, а також у ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Також до 5 років може отримати і затриманий українець, який приховував інформацію і перешкоджав слідству.

За словами дружини, у померлого не було епілепсії, і він ніколи не втрачав свідомість. В Україні у нього залишилося троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, що заробітчани з України можуть постраждати через глобальні політичні зміни і залишити Польщу.

Раніше повідомлялося про те, що експерти розповіли, які неприємні ситуації можуть статися з українцями за кордоном.

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