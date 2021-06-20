Покинуті машини: як прибрати автобрухт з вулиці та що загрожує власникам

Покинуті автомобілі у дворах та на вулицях міст України можуть роками іржавіти, заважати пішоходам та іншим водіям, перетворюватися на "готелі" для безхатьків, а також нести реальну загрозу безпеці - зловмисники можуть залишати там закладки, що вже траплялося з трагічними наслідками.

Які існують способи прибрати безхазяйні авто, куди варто звертатися, і яка процедура - читайте нижче в нашому матеріалі.

Проблема покинутого транспорту не нова, її вирішує (або не вирішує) місцева влада по-різному, і у простих городян теж є можливість "прогнати" автомотлох зі своїх дворів.

Власник-сусід махнув рукою

Ідеальним варіантом є звернутися до власника машини, що "загоряє" під вікнами. Зазвичай, якщо транспорт стоїть у дворі житлового будинку, то сусіди знають господаря.

Якщо умовний дядько Петро з другого поверху залишив свій старий "Запорожець" без порушення правил паркування, і позбавлятися від нього не хоче - мовляв, нагадує молодість, а їздити на такій ностальгії на колесах, що вимагає ремонту, не планує, то ніхто не має права відвозити його власність, адже це буде вважатися крадіжкою.

Можна порекомендувати чоловікові безплатно списати машину, відправити на утилізацію, і заробити на металобрухті кілька тисяч гривень (за евакуатор можна розплатитися з вирученої суми). Можливо, він буде тільки радий позбутися авто, просто руки не доходили. Займаються цим територіальні Сервісні центри МВС, а механізм описаний за цим посиланням.

Кинуте авто неправильно припарковано

У ситуації, коли авто припарковане неправильно і заважає людям та іншому транспорту, ви можете звернутися до правоохоронців, зателефонувавши на спецлінію "102", або написати заяву. Ті зобов'язані відреагувати, і кинуту машину можуть забрати на евакуаторі на штрафмайданчик.

Фото: скрін patrol.police.gov.ua/faq/parkuvannya-i-evakuatsiya/

Власника "автобрухту" оштрафують

Шаблон заяви, з яким потрібно звертатися в управління (інспекцію) з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу вашої міської ради (у даному прикладі Київської), підготовлений юристами "Офісу трансформації", можна завантажити з цього лінку.

Безпритульна машина не буде вічно стояти на штрафмайданчику - виявлений поліцією власник повинен буде сплатити штраф, і потім забрати свій транспорт.

Кинуті авто можуть стати вашою знахідкою

Є також можливість розібратися з покинутим авто, якщо у нього немає господаря, оголосивши про "знахідку". Щоб машину визнали такою, потрібно переконатися, що власника дійсно немає. Як це зробити:

У сервісний центр МВС потрібно зробити запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Важливо знати, що такий запит платний: близько 73 гривень за письмовий і близько 55 гривень за електронний. Як надіслати запит, детально розказано на сайті ГСЦ МВС України.

VIN номер автомобіля для встановлення особи власника можна безплатно дізнатися на сайті policy-web.mtsbu.ua - слід ввести номер машини, або прочитати на двигуні.

Коли господаря транспорту в поліції визнають невідомим, машину оголосять безхазяйною річчю і назвуть знахідкою. Тоді ТЗ передається на зберігання Нацполіції на пів року.

Позбутися автохламу і допомогти своєму місту

Якщо за 6 місяців власник покинутої машини не з'явиться і не вимагатиме повернути авто, правоохоронці мають право продати транспорт. Виручена сума буде внесена на спеціальний рахунок в банку, де пролежить 3 роки.

Якщо за цей проміжок часу власник ТЗ не вимагатиме передачі йому виручку, то кошти підуть до бюджету територіальної громади, де була знайдена машина.