Кинуті в Єгипті українці звернулися до Зеленського: поверніть нас додому!

Кинуті в Єгипті українські туристи звернулися до Володимира Зеленського. Відео з Шарм-ель-Шейха записали дві жительки України, які вже більше доби не можуть повернутися на батьківщину.

За словами жінок, авіакомпанія Sky Up скасувала всі рейси, і вони не знають, коли зможуть повернутися в Україну. При цьому туристичний оператор Join UP теж не займається питанням повернення українок додому.

"Ми не маємо ніякої інформації, коли ми повернемося. Ми звичайно відпочиваємо в гарному готелі, але ми всі маємо сім'ї, маємо дітей, які нас вдома чекають, і ми не знаємо, коли ми потрапимо додому і що з нами буде. Допоможіть будь-ласка нам. Візьміть на особистий контроль цю ситуацію", - заявили жінки.

Українські туристи з Єгипту звернулися до Зеленському (відео: YouTube)

Вони також зазначили, що тих, хто застряг в Єгипті дуже багато насправді. Вони з усіма не знайомі, але їх компанія складається з чотирьох осіб. Жінки також підкреслили, що одна з їхніх знайомих знаходиться після інсульту, і вони всі дуже переживають.

Українки розповіли, що вони телефонували за допомогою в посольство України в Єгипті, але там ніхто не відповідає, як і на гарячу лінію Join UP.

Туристки відпочивали в Шарм-ель-Шейху з 8 березня і 14 числа повинні були полетіти в Україну.

Варто зазначити, що за словами іншого туристки, яка також застрягла в Єгипті, в такій складній ситуації опинилися 60 тисяч українців, і їх повинні евакуювати. Але вона не знає, як за два дні всіх повернуть в Україну.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що с16 березня через коронавірус Україна закриває кордон для іноземців.