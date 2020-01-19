Кидали цеглини у авто: свавілля малоліток в Харкові показали на відео

Підлітки без причини кидали цеглини у автомобілі в одному зі спальних районів Харкова
У Харкові діти кидали цеглини у припарковані автомобілі біля житлових будинків на станції метро ім. О. Масельського. Один з жителів міста записував акт вандалізму на камеру через що згодом сам став жертвою агресії. Він опублікував відео в соціальній мережі та попросив розповсюдити з метою донести інформацію до батьків нападників.
"Масельського. Свавілля малоліток. Малолітка спочатку відламав двірник на одній машині, потім вони побачили, що їх знімають на телефон і найбільш дрібний почав бити скло нашої машини двірником. Потім поки чоловік почав відганяти одного, двоє оббігли машину ззаду і розбили фару. Потім найдрібніший почав кидати каміння в машину, розбив дзеркало водійське і погнув крило. Поліція викликана. Заяву написано. Нумо зробімо так, щоб це відео дійшло до батьків беззаконників!!!" – написав потерпілий, передають в співтоваристві Харків 1654 в Facebook.
У Харкові діти кидали цеглини у машини
У коментарях до публікації пояснили що потрібно робити в такій ситуації:
Скріншот (facebook.com)
Нагадаємо, що раніше у Києві неадекватний пасажир розгромив тролейбус.