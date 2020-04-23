Блукав з опіками на згарищі: у Чорнобилі врятували лоша Пржевальського (відео)

Пожежа в Чорнобильській зоні відчуження триває з 4 квітня і вже завдала значної шкоди екосистемі декількох лісництв. Лісники виявили на згарищі кинуте маленьке лоша - конячку Пржевальського, яке бродило саме, потребувало опіки та оперативної допомоги ветеринарів.

Двотижневого малюка вдалося швидко і безперешкодно перевезти через КПП, а потім його забрали волонтери-зоозахисники, які нещодавно прибули в заповідник, щоб допомогти тваринам.

Після цього крихітку-пржевальця відвезли в притулок для диких тварин при кінно-спортивному клубі "Магнат" під Києвом, розповіли в Радіаційно-екологічному біосферному заповіднику в зоні відчуження на сторінці в Facebook.

Зазначається, що коник Пржевальського (насправді це самочка) вже освоюється в новій оселі.

"Фахівці Притулку помітили в нього опіки від блукання згарищем. Ще в нього виявились коліки… Тобто, лошатку доведеться поправляти здоров’я з новими батьками. Сподіваємось, у нього все буде добре", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Чорнобильській зоні волонтери врятували від пожежі лоша Пржевальського

У Притулку для диких тварин розповіли в Facebook, що для нового мешканця замовили дороге, необхідне спеціальне молоко.

"Ветеринари роблять все, що можуть. Вона дуже крихітна - менш як місяць від роду... Просимо підтримати нас! Це червонокнижна конячка, але головне - це дитина і вона шукає в нас батьків і турботу", - звернулися вони до небайдужих, які бажають надати допомогу потерпілій від пожеж під Чорнобилем рідкісній тварині.

Лоша Пржевальського знайшли на згарищі у Чорнобильській зоні - тварину врятували волонтери (Фото: facebook.com/lvitsaYana)

Додамо, що в Чорнобильському біосферному заповіднику розповіли, що попередньо внаслідок пожеж у зоні відчуження жоден кінь Пржевальського не загинув.

"Великі тварини та птахи, як правило, уникають вогню, завдяки переміщенню. Тварини малого та середнього розміру - амфібії, рептилії, мишоподібні гризуни - перебувають у зоні ризику. Вони не можуть швидко втекти від вогню та задимлення", - розповіли фахівці заповідника.

Коні Пржевальського в XX столітті були винищені в природному середовищі в Монголії, але збереглися в зоопарках, після чого відбулася реінтродукція в природу. Наразі це єдиний представник ряду непарнокопитних в дикій фауні України - їх розводять в заповіднику Асканія-Нова, а в Чорнобильській зоні відчуження з 1998 року існує дика популяція коней.

Раніше ми писали про те, що під Сумами кілька днів тому у пожежі в Гетьманському національному природному парку загинули птахи з Червоної книги України.