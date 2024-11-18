Брэндон из "Беверли-Хиллз 90210": как сегодня выглядит красавчик из культового сериала

Премьера сериала "Беверли-Хиллз, 90210" состоялась в октябре 1990 года. Со временем шоу приобрело большую популярность, и уже в 1991-м проект стал настоящим феноменом. Джейсон Пристли неоднократно признавался, что такого уровня внимания он не ожидал.

Несмотря на трудности, связанные с давлением славы, актер был благодарен судьбе за шанс проявить себя. Впрочем, популярность принесла и немало вызовов. Зрители начали отождествлять Пристли с его персонажем Брэндоном, и эта тенденция только усиливалась с ростом успеха сериала.

Джейсон Пристли (фото: Кинориум)

Конец 90-х стал одним из самых тяжелых этапов в жизни актера. В этот период он не только переживал застой в карьере, но и расстался со своей возлюбленной Кристин Эллис, которая также была частью актерского состава сериала. Личные трудности вместе с профессиональными неудачами привели к тому, что Пристли начал употреблять алкоголь.

Долгое время актер пытался скрывать эту проблему, но в 1998 году это стало очевидным для всех. В том году он попал в серьезную автомобильную аварию, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет.

Вернуться к нормальной жизни Джейсону могла помочь любовь: в 1999 году он женился на гримерке сериала Эшли Петерсон, решив кардинально изменить свое будущее. Однако зависимости никуда не исчезли - время от времени актер снова оказывался в алкогольных и наркотических запоях.

Джейсон Пристли (фото: Кинориум)

Это неизбежно привело к разрыву: через несколько лет после свадьбы Петерсон подала на развод. Тогда же Пристли завершил и свою главную роль в сериале "Беверли-Хиллз, 90210". Почувствовав, что исчерпал потенциал этой работы, он покинул проект после девятого сезона.

В начале 2000-х Джейсон активно снимался в кино и на телевидении, но значительных успехов это не принесло. В это время он серьезно увлекся своей давней страстью - автогонками.

Джейсон Пристли (фото: instagram.com/jason_priestley)

В 2002 году во время одних из соревнований актер попал в ужасную аварию: на скорости 180 миль в час его машина врезалась в стену. Джейсона доставили в больницу университета Кентукки в критическом состоянии. Лишь благодаря оперативной помощи медиков ему удалось избежать фатального конца. Реабилитация была длительной, и в этот сложный период Джейсона поддерживала его девушка, гримерша Наоми Лоуд.

В 2005 году актер сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. К тому времени Джейсон сумел преодолеть зависимость от алкоголя. Впоследствии у супругов родились дочь и сын, которые стали главной мотивацией для актера окончательно оставить вредные привычки в прошлом.

Джейсон Пристли с семьей (фото: instagram.com/jason_priestley)

Хотя Пристли не удалось вернуться на вершину американского телевидения, у себя на родине в Канаде он нашел новые возможности для творческой реализации. Сериалы "Зовите меня Фитцем" и "Честные детективы" стали успешными и долгое время транслировались на канадском телевидении.

Джейсон Пристли (фото: instagram.com/jason_priestley)