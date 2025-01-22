Брелок, дармовис или підвісок? Как правильно называть этот аксессуар на украинском языке

Брелок, дармовис, підвісок - три варианта одного слова или разные понятия? Называть этот аксессуар можно разными словами и большинство из них будет не украинского происхождения. А как можно назвать его на украинском языке?
Как правильно называть - брелок, дармовис или підвісок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Самый распространенный термин в украинском языке для определения аксессуара для ключей - это "брелок". Слово пришло к нам из французского языка (breloque) и закрепилось в литературной норме как существительное мужского рода.
Примеры:
Форма "брелока" является ошибочной, поскольку она заимствована из русского языка и не соответствует правилам украинской грамматики.
Слово "дармовис" имеет украинское происхождение и исторически употреблялось для обозначения предметов, которые свисают. Например, это могла быть декоративная подвеска или часть украшения. В переносном значении "дармовис" означает бездеятельного человека, гуляку.
Примеры:
Слово "підвісок" также можно употреблять, однако это больше относится к ювелирным украшениям, таким как кулоны или части сережек. Этот термин используется для описания элементов, которые можно подвесить, но в отношении аксессуаров для ключей его применение менее привычно.
Пример:
Для предметов, которые используют для ключей или как декоративные украшения, наиболее правильным является слово "брелок".
В художественных или разговорных текстах можно использовать "дармовис", чтобы создать атмосферу прошлого или придать фразе стилистическую окраску.
"Підвісок" лучше использовать в контексте ювелирных украшений или в более формальных случаях.
Слово "брелок" является современным, понятным и правильным для обозначения аксессуара для ключей.
В то же время "дармовис" и "підвісок" могут использоваться в специфических контекстах, но не являются прямыми синонимами. Поэтому слово "брелок" является оптимальным выбором для украинского языка.
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При написании материала были использованы источники: Орфографический словарь украинского языка, Справочник по культуре речи Александра Пономарева, Украинский языково-информационный фонд.