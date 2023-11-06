Брэд Питт подтвердил роман с 32-летней красавицей: что известно о новой возлюбленной актера

Брэд Питт и Инес де Рамон показали страстные чувства на публике

Появление пары на публике для подтверждения слухов о романе - классический голливудский шаг.

Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)

И хотя американские СМИ уже давно сплетничают о том, что Питт и де Рамон встречаются, именно посещение такого большого мероприятия как LACMA Art+Film Gala 2023 легитимирует их отношения в глазах общественности.

Правда, позировать перед фотографами пара все же решила по отдельности.

"Они выглядели безумно влюбленными. Брэд Питт и Инес де Рамон бесконечно смеялись и шутили, общаясь с присутствующими. Кажется, они отлично провели время", - поделился инсайдер.

Инес де Рамон и Брэд Питт (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)

С чего начались слухи о романе пары

Летом 2022 года зарубежные СМИ начали писать о том, что у Брэда появилась новая спутница.

Возвышенное настроение актера подтверждало правдивость этих новостей.

"Пока он живет свою лучшую жизнь", - сообщали таблоидам источники, близкие к Питту.

Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)

Тогда же журнал People не раскрывал имени избранницы актера, но подчеркивал, что он очень счастлив рядом с ней.

Впрочем, речь шла не о серьезных отношениях, а скорее о том, что звезда прекрасно проводит время вместе с девушкой.

В ноябре 2022 года о Брэде и Инес де Рамон, младше его почти на 30 лет, впервые заговорили как пара, когда они появились вместе на концерте U2 в Лос-Анджелесе.

Инес де Рамон с Брэдом Питтом (фото: instagram.com/inesderamonfans)

Что известно о новой избраннице актера

Очаровательной брюнетке, сумевшей покорить сердце голливудской звезды, 32 года.

Инес де Рамон (фото: instagram.com/inesdrmn)

Она занимается дизайном ювелирных изделий, интересуется фитнесом и нутрициологией, делится своими знаниями со многими известными личностями и состоятельными женщинами.

Информации о новой девушке Питте не так много. Западные таблоиды утверждали, что она окончила элитную американскую школу, а затем получила в Женевском университете степень бакалавра в области бизнес-администрирования.

Однако вскоре осознала, что эта профессия ей не доставляет особого удовольствия, поэтому решила переквалифицироваться на нутрициолога и фитнес-инструктора.

Инес де Рамон (фото: instagram.com/inesdrmn)

Интересно, что Инес свободно владеет пятью языками - английским, испанским, немецким, французским и итальянским.

В голливудскую среду Инес де Рамон попала благодаря своему первому мужу, актеру Полу Уэсли, известному зрителям по сериалу "Дневники вампира".

Инес де Рамон с Полом Уэсли (фото: instagram.com/inesdrmn)

В 2019 году они поженились, но через несколько лет их отношения завершились, и Пол подал на развод, назвав "непримиримые разногласия" причиной расторжения брака.