Брэд Питт подтвердил роман с 32-летней красавицей: что известно о новой возлюбленной актера

Тем, кто сомневался в долгосрочных отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон, теперь несомненно придется смириться. Голливудский актер и дизайнер ювелирных украшений сделали еще один публичный выход, где все вокруг любовались их взаимной романтической связью.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.
Появление пары на публике для подтверждения слухов о романе - классический голливудский шаг.
Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)
И хотя американские СМИ уже давно сплетничают о том, что Питт и де Рамон встречаются, именно посещение такого большого мероприятия как LACMA Art+Film Gala 2023 легитимирует их отношения в глазах общественности.
Правда, позировать перед фотографами пара все же решила по отдельности.
"Они выглядели безумно влюбленными. Брэд Питт и Инес де Рамон бесконечно смеялись и шутили, общаясь с присутствующими. Кажется, они отлично провели время", - поделился инсайдер.
Инес де Рамон и Брэд Питт (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)
Летом 2022 года зарубежные СМИ начали писать о том, что у Брэда появилась новая спутница.
Возвышенное настроение актера подтверждало правдивость этих новостей.
"Пока он живет свою лучшую жизнь", - сообщали таблоидам источники, близкие к Питту.
Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: instagram.com/bradpittofflcial, instagram.com/inesdrmn)
Тогда же журнал People не раскрывал имени избранницы актера, но подчеркивал, что он очень счастлив рядом с ней.
Впрочем, речь шла не о серьезных отношениях, а скорее о том, что звезда прекрасно проводит время вместе с девушкой.
В ноябре 2022 года о Брэде и Инес де Рамон, младше его почти на 30 лет, впервые заговорили как пара, когда они появились вместе на концерте U2 в Лос-Анджелесе.
Инес де Рамон с Брэдом Питтом (фото: instagram.com/inesderamonfans)
Очаровательной брюнетке, сумевшей покорить сердце голливудской звезды, 32 года.
Инес де Рамон (фото: instagram.com/inesdrmn)
Она занимается дизайном ювелирных изделий, интересуется фитнесом и нутрициологией, делится своими знаниями со многими известными личностями и состоятельными женщинами.
Информации о новой девушке Питте не так много. Западные таблоиды утверждали, что она окончила элитную американскую школу, а затем получила в Женевском университете степень бакалавра в области бизнес-администрирования.
Однако вскоре осознала, что эта профессия ей не доставляет особого удовольствия, поэтому решила переквалифицироваться на нутрициолога и фитнес-инструктора.
Инес де Рамон (фото: instagram.com/inesdrmn)
Интересно, что Инес свободно владеет пятью языками - английским, испанским, немецким, французским и итальянским.
В голливудскую среду Инес де Рамон попала благодаря своему первому мужу, актеру Полу Уэсли, известному зрителям по сериалу "Дневники вампира".
Инес де Рамон с Полом Уэсли (фото: instagram.com/inesdrmn)
В 2019 году они поженились, но через несколько лет их отношения завершились, и Пол подал на развод, назвав "непримиримые разногласия" причиной расторжения брака.