Бразильська модель і снайпер загинула в Україні: вона билася в лавах ЗСУ

Бразильська модель і снайпер Таліта ду Вале загинула в результаті ракетного обстрілу по Україні всього через три тижні після того, як вона приєдналася до боротьби проти Росії.

39-річна Таліта ду Вале брала участь в гуманітарних місіях по всьому світу і раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку.

Вона була вбита минулого тижня після того, як ракета потрапила в її бункер в Харкові - місті, яке рашисти обстрілюють щодня.

В результаті ракетного обстрілу також загинув 40-річний колишній солдат бразильської армії Дуглас Буріго, який повернувся в бункер, щоб знайти Таліту.

В юності Таліта була моделлю (скріншот dailymail.co.uk)

Чим прославилася раніше Таліта

Таліта розповідала про свій бойовий досвід в Іраку на своєму каналі YouTube, де її відео про боротьбу з ІДІЛ набрало 32 тисячі переглядів.

Вона вивчала юриспруденцію, в юності працювала моделлю і актрисою, і брала участь в порятунку тварин з НГО.

На відео вона показувала, як проходила снайперську підготовку, коли приєдналася до Збройних Сил незалежного Іракського Курдистану.

Брат Таліти Тео Родріго Вієра описав її як героїню, яка рятувала життя і брала участь в гуманітарних місіях.

Бразилійка віддала своє життя за Україну (скріншот dailymail.co.uk)

Він розповів, що вона пробула в Україні всього три тижні, де працювала рятувальником, а також снайпером.

Відзначається, що також бразилійка відповідала за забезпечення прикриття від наступаючих російських військ.

Переживши бомбардування в столиці України - Києві, Таліта пояснила своїй родині, що не може багато говорити, через те, що мобільні телефони відслідковуються російськими безпілотниками, і буде дзвонити тільки для того, щоб повідомити їм, що з нею все в порядку.

Таліта загинула через три тижні після приїзду в Україну (скріншот dailymail.co.uk)

Останній раз вона говорила з сім'єю минулого тижня, в понеділок, після того, як Таліта переїхала в місто Харків.