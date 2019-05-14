Брат Кейт Міддлтон вперше показав нову пасію (фото)

Брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон показав шанувальникам свою нову пасію. Спільне фото з новою дівчиною 32-річний бізнесмен Джеймс опублікував у своєму Instagram-акаунті.

На знімку закохані разом відпочивають на яхті. Вони в однакових светрах і щасливо посміхаються фотографу.

"Пливи зі мною", - підписав фото один із найзавидніших холостяків Британії.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Журналісти вже з'ясували, що таємничу біляву красуню звуть Алізе Тевене. Вона народилася у Франції. На сьогоднішній день 30-річна коханка Джеймса працює фінансовим аналітиком. Вона володіє іспанською, французькою та англійською мовами, але, за словами її батька, дівчина "насправді не розмовляла англійською, поки не переїхала в Лондон". Daily Mail пише, що пара познайомилася восени 2018-го в барі.

"Джеймс запропонував їй напій. Алізе не знала, хто він, поки її друг не сказав їй", - розповів інсайдер.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене (скріншот: elle.fr)

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене (скріншот: elle.fr)

У коментарях до знімка фанати оцінили вибір брата герцогині Кембриджської.

"Сподіваюся, у вас все буде добре. Виглядаєте прекрасно!" - написав один юзер.

"Любов у светрах! Дівчина дуже красива!" - додав інший.

"Виглядаєте мило і щасливими!" - зазначив третій.

Додамо, що до Алізе Джеймс, який зізнавався, що довгий час страждав від депресії, кількох років зустрічався з відомою британською телеведучою Донною Ейр.

Донна Ейр (фото: instagram.com/airdonna1)

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