"Врата ада", которые горят уже полвека: ученые рассказали историю огненного кратера

Как образовалась "Врата ада"

История началась в 1971 году, когда в туркменской пустыне решили поискать нефтяные залежи В то время Каракумы являлись частью Советского союза.

Работники приступили к бурлению скважины и установили такелажную башню, включающую большую и тяжелую буровую установку. Но вместо "жидкого золота" они наткнулись на газовые залежи.

Как только началось бурение, эксперты поняли, что неправильно оценили то, что было найдено. Вместо больших залежей нефти они расшевелили землю над огромным карманом природного газа. Поэтому образовалась огненная воронка, также известная как кратер Дарваза.

Воронка достигает 70 м в диаметре и чуть более 20 м в глубину. Ее обрушение привело к эффекту домино, когда кратеры буквально рухнули на ландшафт.

С каждым новым кратером прибывало все больше природного газа, в основном состоящего из метана. Исследователи назвали это настоящей смертельной ловушкой, поскольку метан известен тем, что поглощает весь кислород.

Эксперты, участвовавшие в поисках нафты, были обеспокоенные тем, что выброс такого количества метана может отразиться на окружающей среде. В результате они решили поджечь воронку, чтобы попытаться устранить последствия.

Они надеялись, что пламя сожжет метан в течение нескольких недель. Однако с тех пор прошло более полувека, а "адское" пламя до сих пор пылает в центре Каракумов.

Дарваза горит уже более полувека (фото: Википедия)

Сколько еще будут гореть "Врата ада"

Сегодня исследователи отмечают, что до сих пор неизвестно, сколько еще продлится этот эффект и когда удастся закрыть эти "Врата ада". Кратер Дарваза и его "соседи", уже десятилетиями горящие, привлекают туристов и ученых.

В 2013 году исследователь Джордж Курунис спустился в этот огненный кратер, чтобы собрать образцы почвы. Он пытался узнать, можно ли обнаружить жизнь в таких суровых условиях.

Для этого ему понадобился специальный термостойкий костюм, чтобы спуститься вглубь адской воронки и собрать образцы.