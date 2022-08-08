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Шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма тріщить по швах? З'явилося нове підтвердження

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Великобританія, Понеділок 08 серпня 2022 16:45
Шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма тріщить по швах? З'явилося нове підтвердження Фото: Кейт Міддлтон і принц Вільям (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Скандал у королівській родині через нібито зраду принца Вільяма дружині Кейт Міддлтон набирає обертів. Британські та американські таблоїди продовжують обговорювати чутки про симпатію герцога Кембриджського до деяких пристрастей в ліжку, а його дружина тим часом стала з'являтися на публіці без кільця, яке їй подарував чоловік.

І хоча джерела в королівському палаці стверджують, що всі чутки про зраду не більше, ніж хейт, є ще кілька ознак, які вказують, що в сім'ї герцогів Кембриджських не все гладко.

Що ж відбувається між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом - читайте нижче.

Попри чутки та назріваючий скандал, Кейт Міддлтон, як і належить члену королівської сім'ї, ніяких розборок з чоловіком не влаштовувала, про розлучення не говорила і в цілому - не показувала, що в її відносинах з чоловіком щось не так.

Але недавня поїздка подружжя в Бірмінгем на Ігри Співдружності викликала багато обговорень. А поведінка принца Вільяма і Кейт Міддлтон породила нові чутки.

Вся увага на Іграх Співдружності була прикута до принцеси Шарлотти. Дівчинка з віком все більше схожа на свою бабусю - принцесу Діану. А її безпосередність зачарувала абсолютно всіх.

По-перше, в Бірмінгем принц Вільям і Кейт Міддлтон прибули окремо, хоча раніше на подібні заходи королівська сім'я відправлялася разом. Але цього разу Кейт приїхала одна - першим класом поїзда.

А принц Вільям разом з принцесою Шарлоттою прилетіли на вертольоті, і герцог був сам за штурвалом. У поїздку чомусь не взяли синів - принца Джорджа і принца Луї. Причини їх відсутності не вказали.

А по-друге, Кейт Міддлтон з'явилася на публіці без обручки. Цей перстень дістався герцогині від принцеси Діани, і вона завжди ставилася до нього дбайливо.

Шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма тріщить по швах? З'явилося нове підтвердження

Фото: Кейт Міддлтон з'явилася без кільця (Getty Images)

За офіційною версією, Кейт Міддлтон не стала надягати сімейну коштовність з величезним сапфіром через побоювання втратити або пошкодити кільце.

Герцогиня в Іграх Співдружності участі не брала, але її часто кличуть на допомогу команді й перстень може перешкодити.

За іншою версією, Кейт Міддлтон раніше взяла участь в регаті та пошкодила палець - зачепила кільцем об край човна. Тому прикраса залишилася вдома або ж вирушила на реставрацію.

Експерти з королівської сім'ї стверджують, що насправді нічого страшного не сталося. Перстень з сапфіром, який Кейт Міддлтон отримала в день заручин від принца Вільяма, часто залишається вдома.

Герцогиня не носить його на спортивні заходи, в лікарні або в інші місця, де Кейт доведеться щось робити руками.

Джерела в палаці спростовують сварку між герцогами Кембриджськими та повідомляють, що вони прийшли до угоди з приводу чуток про зраду.

"Кейт, очевидно, знаходить чутки образливими та ненавидить думку про те, що одного разу її діти прочитають про них в Інтернеті... Все це змусило її та Вільяма сісти та проаналізувати свої відносини, і вони зрозуміли, що повинні робити це частіше", - повідомив інсайдер для Us Weekly.

Шлюб Кейт Міддлтон і принца Вільяма тріщить по швах? З'явилося нове підтвердження

Фото: Кейт Міддлтон і принц Вільям (Getty Images)

Суть скандалу з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що принц Вільям нібито зрадив дружині з її подругою - маркізою Чамлі Роуз Ханбері ще у 2019 році. Маркіза заміжня й у неї троє дітей з чоловіком кінорежисером Девідом Роксевіджем.

Ніяких підтверджень зради не було і поступово шум вщух. А нещодавно популярний Instagram-канал, який публікує плітки про знаменитостей, повідомив про позашлюбний зв'язок члена британської королівської сім'ї та причиною роману стала "прихильність до пеггінгу".

Новий виток скандалу спричинив хейт в Twitter і навіть став причиною нового хештега #princeofpegging.

У публікації ім'я принца Вільяма не згадувалося, тому героєм цієї плітки міг бути будь-який інший член королівської сім'ї. Тим більше, що підтверджень - знову немає.

До речі, раніше ми розповідали про те, як змінився принц Джордж за 9 років.

А ще писали про те, що Кейт Міддлтон вразила своїм елегантним виглядом на пляжі.

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Кейт Міддлтон Принц Вільям
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