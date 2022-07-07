Кейт Міддлтон вразила елегантним білосніжним образом на матчі з поло: навіть чоловік не встояв

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали 6 липня Королівський благодійний матч з поло, в якому герцог Кембриджський взяв участь. Подружжя явно відмінно провели час, а герцогиня, як зазвичай, захопила ефектним літнім образом.

Для виходу в світ багатодітна мама вибрала елегантне біле плаття від одного зі своїх улюблених дизайнерів - Emilia Wickstead.

Ефектні чорні смуги на вбранні підкреслили струнку фігуру Міддлтон і додали луку особливої родзинки. Герцогиня доповнила наряд бежевими туфлями на низькому ходу, а в якості аксесуарів вибрала сонцезахисні окуляри і масивні сережки.

Кейт і Вільям залишили вдома трьох своїх дітей, але прихопили свого спанієля Орлу і відмінно провели час разом з друзями. До слова, собаку подарував молодший брат герцогині Джеймс Міддлтон, який займається їх розведенням.



Кейт Міддлтон захопила ідеальним літнім образом (Getty Images)

Під час матчу вони не приховували теплих почуттів один до одного - мило обіймалися і спілкувалися, а після закінчення гри навіть поцілувалися на полі.

Кейт і Вільям не приховували теплих почуттів один до одного (Getty Images)

Благодійний матч по поло допоможе привернути увагу і зібрати гроші для благодійних організацій, які підтримують герцог і герцогиня Кембриджські.