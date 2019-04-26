Білоруський принц: Лукашенко-молодший вразив мережу (фото)

Олександр Лукашенко з сином Миколою прибув до Китаю з офіційним візитом. Потрібно сказати, що увагу громадськості привернув не стільки сам президент Білорусі, який 26 квітня відвідав Піднебесну, скільки його 14-річний третій син, точніше зміни в його зовнішності - хлопець дуже змужнів, став вище батька і змінив імідж.

Справа в тому, що раніше глава білоруської держави, який на наступний день після виборів президента України привітав Володимира Зеленського з перемогою, показував свого "спадкоємця" не часто.

Тепер у мережі жваво обговорюють новий імідж Миколи Лукашенка і порівнюють з попередніми знімками. Деякі користувачі навіть зізнаються в коханні та називають "божественним хлопцем", а також порівнюють із британським принцом Вільямом.

Микола "переріс" батька, зріст якого становить 1,88 м. На знімку 14-річний хлопець виглядає, як його охоронець.

Олександр Лукашенко з сином Миколою прибув до Китаю 26 квітня 2019 (фото: GettyImages)

Стильно, молодіжно: Микола Лукашенко змінив імідж.

Микола Лукашенко змінив зачіску. Виглядає відмінно!

Хочеш відчути себе старим? Хлопець на фото - Микола Лукашенко.

Коля Лукашенко - це такий білоруський принц Вільям;

Бачите божественного хлопця справа? Це Микола Лукашенко! Третій син того самого! Піаніст, хокеїст. Йому 14 і мене перший раз зовсім не бентежить вік. Як з ним познайомитися?

А хлопчина виріс! І не скажеш - Миколка Лукашенко. Микола!

Старший і молодший Лукашенки п'ють вино під час попереднього візиту в Китай в 2017 році (фото: belsat.eu)

Своє перше інтерв'ю Коля Лукашенко дав у 12-річному віці. Хлопчик тоді зазначив, що йому імпонує кар'єра військового, а президентом бути не дуже хочеться.

Олександр Лукашенко з сином Миколою (фото: tsn.ua)

Додамо, що сам Олександр Лукашенко журналістам у жартівливій формі зазначав, що теж не має наміру робити з сина Миколи спадкоємця "престолу". За його словами, він не доживе до посади президета до цього строку - у Білорусі главою держави можна стати тільки після 35 років.

Олександр Лукашенко з сином Миколою в Китаї в 2017 (фото: tsn.ua)

До слова, інших синів Олександра Лукашенка звуть Віктор і Дмитро. Світ дізнався про третього сина Миколу тільки в 2007 році.

Олександр Лукашенко, його син Микола і президент Таджикистану Емомалі Рахмон 16 травня 2018 (фото прес-служби президента Таджикистану)

У мережі обговорюють зміни зовнішності Миколи Лукашенка

Як повідомлялося раніше, нещодавно Олександр Лукашенко оголосив про зміну конституції Білорусі. Президент країни, який перебуває при владі майже 30 років, зазначив, що це може статися після його відходу з поста гаранта.

Також ми писали про те, що Лукашенко призначив дострокові вибори до парламенту Білорусі.

Нагадаємо, що в 2015 році Олександр Лукашенко вп'яте став президентом Білорусі.