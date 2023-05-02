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Путина не пригласили на коронацию Чарльза III, - Reuters

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Вторник 02 мая 2023 20:33
Путина не пригласили на коронацию Чарльза III, - Reuters Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Великобритания не приглашала российского диктатора Владимира Путина на коронацию Чарльза III, которая пройдет 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание утверждает, что, по информации британского источника, Великобритания не направила приглашения лидерам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

При этом были приглашены главы государств других стран, с которыми Британия имеет дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий. В случае с Северной Кореей и Никарагуа были приглашены высокопоставленные дипломаты, а не главы государств.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри посетит коронацию Чарльза III, но без супруги.

Более детально о коронации Чарльза III можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин Российская Федерация Беларусь Великобритания Чарльз III
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