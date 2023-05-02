Путина не пригласили на коронацию Чарльза III, - Reuters
Великобритания не приглашала российского диктатора Владимира Путина на коронацию Чарльза III, которая пройдет 6 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание утверждает, что, по информации британского источника, Великобритания не направила приглашения лидерам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.
При этом были приглашены главы государств других стран, с которыми Британия имеет дипломатические отношения, а также представители британских королевств и заморских территорий. В случае с Северной Кореей и Никарагуа были приглашены высокопоставленные дипломаты, а не главы государств.
Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри посетит коронацию Чарльза III, но без супруги.
Более детально о коронации Чарльза III можете узнать в материале РБК-Украина.
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