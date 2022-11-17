Защитник Мариуполя Дианов передал собранные ему деньги детям: сумма впечатляет

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook .

В частности, все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер". Поэтому собранные пожертвования на лечения Дианов решил отдать своим собратьям.

Первые 3 миллиона гривен военный перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали".

"Организацией руководят, в том числе сами азовстальцы, и они знают каким семьям сейчас больше всего нужна помощь", - написал Дианов.

По словам воина, деньги пойдут для помощи детям погибших защитников Азовстали.

В частности, есть много детей, которые из-за российской агрессии уже никогда не смогут увидеть своих родителей.

"Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, который приближает нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Каждый следующий давался все труднее. Но я лично знал что меня дома ждет дочь", - добавил военный.

Азовец Михаил Дианов передал 3 млн грн детям погибших военных (facebook.com/Михаил Александрович Дианов)