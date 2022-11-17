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Защитник Мариуполя Дианов передал собранные ему деньги детям: сумма впечатляет

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Четверг 17 ноября 2022 16:11
Защитник Мариуполя Дианов передал собранные ему деньги детям: сумма впечатляет Михаил Дианов передал собранные деньги на помощь детям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский военный, защитник Мариуполя Михаил Дианов передав 3 миллиона гривен, какие неравнодушные собрали на его лечения, Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В частности, все расходы по лечению Михаила Дианова взял на себя футбольный клуб "Шахтер". Поэтому собранные пожертвования на лечения Дианов решил отдать своим собратьям.

Первые 3 миллиона гривен военный перевел Ассоциации семей защитников "Азовстали".

"Организацией руководят, в том числе сами азовстальцы, и они знают каким семьям сейчас больше всего нужна помощь", - написал Дианов.

По словам воина, деньги пойдут для помощи детям погибших защитников Азовстали.

В частности, есть много детей, которые из-за российской агрессии уже никогда не смогут увидеть своих родителей.

"Когда я был в плену, мы считали каждый день, как день, который приближает нас к свободе. Это был единственный путь как не сойти с ума или не отчаяться. Каждый следующий давался все труднее. Но я лично знал что меня дома ждет дочь", - добавил военный.

Защитник Мариуполя Дианов передал собранные ему деньги детям: сумма впечатляетАзовец Михаил Дианов передал 3 млн грн детям погибших военных (facebook.com/Михаил Александрович Дианов)

Ранее мы сообщали, что украинцы через несколько часов собрали миллионы на лечение героя "Азовстали" Дианова.

Также защитник Мариуполя просил освободить из плена товарища. Он даже готов был отдать все собранные на лечение средства.

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