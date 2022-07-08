У бою загинув героєм молодий український командир "Елвіс" (фото)

"Вчора загинув мій брат. Загинув Героєм. В бою. На сході України. Захищаючи мене, мою родину, моїх друзів і мою країну", - пише вона.

Офіцер відправився на фронт у перший день повномасштабного вторгнення, був у найгарячіших точках, брав участь в обороні Лисичанська.

Євген "Елвіс" Олефіренко на фронті (фото: facebook.com/bbshevch)

"Женя загинув у бою, як справжній воїн. Він був у самому пеклі, зі своїм взводом, як справжній командир. Він стрибав над вогнищем усе життя. Але це полум'я забрало його до себе", - говорить про брата Богдана.

Дівчина зазначає, що весь час великої війни мимоволі ловила себе на думці: а раптом це була їх остання зустріч, прийшло від брата останнє фото чи останнє повідомлення? На жаль, недавня зустріч рідних такою і виявилася.

Військовий ЗСУ Євген Олефіренко (фото: facebook.com/bbshevch)

"Кілька днів тому ми їздили до Женьки на схід. Передавали ще одну машину. Хлопці якраз вийшли з Лисичанська. Вберегли там себе й українські книжки.

Зустрів нас сидячи на лавці біля шиномонтажу, закинувши ногу на коліно, руку на спинку і посміхаючись затягував сигару. У цьому був весь Женя", - згадує Богдана їхню зустріч.

Рідні побачилися з Євгеном "Елвісом" за кілька днів до загибелі воїна в бою (фото: facebook.com/bbshevch)

Рідні провели разом майже цілу добу, сміялися, розповідали один одному різні історії.

"Якщо прощання і має бути, то саме таким - світлим і теплим", - додає дівчина.

Євген "Елвіс" Олефіренко з рідними (фото: facebook.com/bbshevch)

Військовий ЗСУ Євген Валерійович Олефіренко "Елвіс" народився 27 вересня 1988 року, через два з половиною місяці він би зустрів свій 34-й день народження.

Був випускником Києво-Могилянської академії, а також навчався на історичному факультеті в Уппсальському університеті (Швеція). Жив у Києві.

Прощання з героєм відбудеться в столиці 9 липня. Панахида розпочнеться о 14:30 у Вознесенській церкві на Байковому кладовищі. О 15:30 тіло воїна кремують.

Євген "Елвіс" Олефіренко з родиною та близькими (фото: facebook.com/bbshevch)