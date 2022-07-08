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В бою погиб героем молодой украинский командир "Элвис" (фото)

Коллаж РБК-Украина: на фронте погиб военный ВСУ Евгений "Элвис" Олефиренко
Автор: Владимир Костырин

На востоке Украины в бою с российскими оккупантами погиб 33-летний командир взвода ВСУ Евгений Олефиренко с позывным "Элвис". Жизнь воина-героя оборвалась вчера, 7 июля.

Скорбную весть 8 июля сообщила сестра героя, политолог и журналист из Киева Богдана Шевченко в своем Facebook.

"Вчера погиб мой брат. Погиб Героем. В бою. На востоке Украины. Защищая меня, мою семью, моих друзей и мою страну", - пишет она.

Офицер отправился на фронт в первый день полномасштабного вторжения, был в самых горячих точках, участвовал в обороне Лисичанска.

Евгений "Элвис" Олефиренко на фронте (фото: facebook.com/bbshevch)

"Женя погиб в бою, как настоящий воин. Он был в самом аду, со своим взводом, как настоящий командир. Он прыгал над огнем всю жизнь. Но это пламя забрало его к себе", - говорит о брате Богдана.

Девушка отмечает, что все время большой войны невольно ловила себя на мысли: а вдруг это была их последняя встреча, пришло от брата последнее фото или последнее сообщение? Увы, недавняя встреча родных такой и оказалась.

Военный ВСУ Евгений Олефиренко (фото: facebook.com/bbshevch)

"Несколько дней назад мы ездили к Женьке на восток. Передавали еще одну машину. Ребята как раз вышли из Лисичанска. Уберегли там себя и украинские книги.

Встретил нас сидя на скамейке около шиномонтажа, закинув ногу на колено, руку на спинку и улыбаясь затягивал сигару. В этом был весь Женя", - вспоминает Богдана их встречу.

Родные увиделись с Евгением "Элвисом" за несколько дней до гибели воина в бою (фото: facebook.com/bbshevch)

Родные провели вместе почти целые сутки, смеялись, рассказывали друг другу различные истории.

"Если прощание и должно быть, то именно таким - светлым и теплым", - добавляет девушка.

Евгений "Элвис" Олефиренко с родными (фото: facebook.com/bbshevch)

Военный ВСУ Евгений Валерьевич Олефиренко "Элвис" родился 27 сентября 1988 года, через два с половиной месяца он бы встретил свой 34-й день рождения.

Был выпускником Киево-Могилянской академии, а также учился на историческом факультете в Уппсальском университете (Швеция). Жил в Киеве.

Прощание с героем состоится в столице 9 июля. Панихида начнется 14:30 в Вознесенской церкви на Байковом кладбище. В 15:30 тело воина кремируют.

Евгений "Элвис" Олефиренко с семьей и близкими (фото: facebook.com/bbshevch)

Ранее мы писали, что в конце июня в боях с оккупантами погибли два друга - воины 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей "Малина" Малиновский и его побратим Иван.

Напомним также, мы рассказывали перед этим, что в бою за Украину погиб народный герой Андрей Верхогляд.

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