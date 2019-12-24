Бійці ЗСУ знайшли таємний бункер бойовиків на Донбасі (відео)

Військовослужбовці ЗСУ випадково натрапили на бункер, який розташований на Світлодарській дузі, на лінії зіткнення в зоні ООС. Знахідка була виявлена, коли українські військові копали окопи для себе. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Бункер бойовиків дуже добре захищений. Бетонні перекриття знаходяться у кілька рядів. Крім того, всередині бункера є металеві контейнери. Тепер це притулок, який використовують українські військові.

Військові ЗСУ виявили бункер бойовиків на Донбасі (відео: YouTube)

Бункер рятує життя захисникам України про час ворожого обстрілу. При цьому бойовики стріляють з кулеметів і мінометів. Один з військовослужбовців розповів, що місцеві зазвичай не ведуть агресивну стрілянину, але як тільки до бойовиків приїжджають фахівці, то вони намагаються виявити вогневі позиції бійців ЗСУ.

Нагадаємо, що в передачі української журналістки Яніни Соколової житель Донецька розповів, що місцеве населення з нетерпінням чекає українських військових і сподівається на швидке звільнення міста від окупації бойовиків.

Раніше повідомлялося про те, що бойовики "Л/ДНР" на Донбасі використовують заборонені прийоми і задіють маленьких дітей, які служать їм як прикриття. Українські військовослужбовці бачать дитину і поетом не можуть стріляти по ворогу.